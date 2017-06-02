новости
новости
Регистрация
Директор алексинской УК пойдет под суд за смерть женщины от сосульки
Фото из архива Myslo.

Директор алексинской УК пойдет под суд за смерть женщины от сосульки

40-летняя Юлия Губарева погибла 18 февраля 2017 года.

2 июня межрайонный прокурор в Алексине утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей компании ООО «Наш Дом I» — 49-летнего Юрия Суховеева. Он обвиняется в п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе следствия установлено, что УК оказывает услуги по содержанию и ремонту имущества и жилых помещений в многоквартирном доме.

Следствие считает, что Суховеев не организовал работы по очистке от снега, наледи и сосулек крыши дома № 18/11 по ул. Мира. В результате чего 18 февраля образовавшаяся наледь упала на проходившую в этот момент по тротуарной дорожке жительницу Алексина. 40-летняя женщина от полученных травм скончалась.

Сейчас Суховеев находится под домашним арестом. В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что уголовное дело передано в суд.

Отметим, что после публикации на Myslo новости о трагедии в Алексине, в адрес редакции пришло письмо от жителей микрорайона Соцгород. В своем обращении люди заступились за директора УК:

– Юрия Суховеева мы знаем как одного из самых компетентных и ответственных специалистов с системе ЖКХ, отзывчивого руководителя, неоднократно помогавшего школам, детсадам, комитетам общественного самоуправления и просто гражданам. У Суховеева имеются многочисленные благодарности, в том числе от алексинской администрации. Юрий несколько лет назад получил звание «Человек года» по решению алексинских депутатов, — пишут жители.

Алексинцы настаивают, что эта трагедия — несчастный случай, и просили губернатора Тульской области Алексея Дюмина разобраться в этой ситуации.

Сюжет: Сосульки на крышах Тулы
В Киреевске осудили бывшего работника УК за падение глыбы льда на голову женщине
Дежурная часть
В Киреевске осудили бывшего работника УК за падение глыбы льда на голову женщине
23 мая, в 17:09, 3 1013 2
Уголовное дело о падении глыбы льда на женщину в Киреевске направлено в суд
Дежурная часть
Уголовное дело о падении глыбы льда на женщину в Киреевске направлено в суд
30 апреля, в 19:12, 11 1149 1
Директор алексинской УК, не очистившей крышу дома от наледи, заключён под стражу
Дежурная часть
Директор алексинской УК, не очистившей крышу дома от наледи, заключён под стражу
3 марта 2017, в 19:45, 37 1929 1
ГЖИ просит туляков не мешать коммунальщикам убирать с крыш сосульки
Жизнь Тулы и области
ГЖИ просит туляков не мешать коммунальщикам убирать с крыш сосульки
25 февраля 2017, в 17:50, 34 1622 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
трагедияупала сосулькапогиблапрокуратурауголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Набережной запретят движение транспорта
В Туле на улице Набережной запретят движение транспорта
Коммерческий транспорт Тулы: быстро не значит безопасно
Коммерческий транспорт Тулы: быстро не значит безопасно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.