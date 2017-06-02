Директор алексинской УК пойдет под суд за смерть женщины от сосульки

Фото из архива Myslo.

2 июня межрайонный прокурор в Алексине утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей компании ООО «Наш Дом I» — 49-летнего Юрия Суховеева. Он обвиняется в п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе следствия установлено, что УК оказывает услуги по содержанию и ремонту имущества и жилых помещений в многоквартирном доме.

Следствие считает, что Суховеев не организовал работы по очистке от снега, наледи и сосулек крыши дома № 18/11 по ул. Мира. В результате чего 18 февраля образовавшаяся наледь упала на проходившую в этот момент по тротуарной дорожке жительницу Алексина. 40-летняя женщина от полученных травм скончалась.

Сейчас Суховеев находится под домашним арестом. В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что уголовное дело передано в суд.

Отметим, что после публикации на Myslo новости о трагедии в Алексине, в адрес редакции пришло письмо от жителей микрорайона Соцгород. В своем обращении люди заступились за директора УК:

– Юрия Суховеева мы знаем как одного из самых компетентных и ответственных специалистов с системе ЖКХ, отзывчивого руководителя, неоднократно помогавшего школам, детсадам, комитетам общественного самоуправления и просто гражданам. У Суховеева имеются многочисленные благодарности, в том числе от алексинской администрации. Юрий несколько лет назад получил звание «Человек года» по решению алексинских депутатов, — пишут жители.

Алексинцы настаивают, что эта трагедия — несчастный случай, и просили губернатора Тульской области Алексея Дюмина разобраться в этой ситуации.