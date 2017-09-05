Смерть от упавшей сосульки в Алексине: Директор УК отправился в колонию
В Алексине осужден к 2 годам лишения свободы директор управляющей компании «Наш дом I» Юрий Суховеев, из-за бездействия которого погибла женщина.
4 сентября 2017 года, Алексинский городской суд вынес обвинительный приговор директору управляющей компании города Алексина ООО «Наш Дом I» 49-летнему Юрию Суховееву. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
«Суд установил, что ООО «Наш Дом I» осуществляет деятельность по оказанию услуг и работ в качестве управляющей организации многоквартирного дома. В результате бездействия со стороны директора данной организации Суховеева, выразившегося в не проведении работ по очистке от снега, наледи и сосулек крыши дома на ул. Мира в Алексине, 18 февраля 2017 года погибла женщина от упавшей на неё с крыши наледи», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Суд назначил Юрию
Также суд в возмещение морального вреда взыскал с осужденного в пользу потерпевших 1,3 млн рублей и компенсацию материального ущерба в размере свыше 64 тыс. рублей.
Осужденный Суховеев взят под стражу в зале суда.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя Юлия Губарева.
По факту смерти женщины следственный комитет возбудил уголовное дело.
– У нас в управлении 120 домов. И больше, чем на этом доме, мы ни на каком не чистили: он в оживленном месте стоит, опасно, —
– Обвинение никому еще не предъявили, но я готов. Я понимаю, что под следствием могу оказаться и я…
У погибшей Юлии Губаревой осталось двое детей.