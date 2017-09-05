Смерть от упавшей сосульки в Алексине: Директор УК отправился в колонию

4 сентября 2017 года, Алексинский городской суд вынес обвинительный приговор директору управляющей компании города Алексина ООО «Наш Дом I» 49-летнему Юрию Суховееву. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

«Суд установил, что ООО «Наш Дом I» осуществляет деятельность по оказанию услуг и работ в качестве управляющей организации многоквартирного дома. В результате бездействия со стороны директора данной организации Суховеева, выразившегося в не проведении работ по очистке от снега, наледи и сосулек крыши дома на ул. Мира в Алексине, 18 февраля 2017 года погибла женщина от упавшей на неё с крыши наледи», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд назначил Юрию Суховееву наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 года.

Также суд в возмещение морального вреда взыскал с осужденного в пользу потерпевших 1,3 млн рублей и компенсацию материального ущерба в размере свыше 64 тыс. рублей.

Осужденный Суховеев взят под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя Юлия Губарева.

По факту смерти женщины следственный комитет возбудил уголовное дело.

– У нас в управлении 120 домов. И больше, чем на этом доме, мы ни на каком не чистили: он в оживленном месте стоит, опасно, — говорит в интервью Myslo директор УК Юрий Суховеев.

– Обвинение никому еще не предъявили, но я готов. Я понимаю, что под следствием могу оказаться и я…



У погибшей Юлии Губаревой осталось двое детей.