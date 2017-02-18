Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины в Алексине

Сейчас выясняются лица, ответственные за очистку крыш от наледи.

Следственные органы Следственного комитета по Тульской области начали проверку по факту смерти 40-летней жительницы в Алексине.

Напомним, днем 18 февраля 2017 года в центре Алексина на женщину упала наледь, отколовшаяся с крыши пятиэтажного жилого дома. Несчастный случай произошел рядом с ювелирным магазином и сотовым салоном.

От полученных травм пострадавшая скончалась в реанимации.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают лица, ответственные за очистку от снега и наледи крыши указанного дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам очевидцев, местные коммунальные службы сейчас проводят спешную очистку от наледи и снега.