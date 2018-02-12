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В Алексине упавшая сосулька пробила голову школьнику
Фото aleksin-city.info

В Алексине упавшая сосулька пробила голову школьнику

Об этом сообщает местное издание «Алексин-сити» со ссылкой на родителей ребенка.

Как сообщает Алексинский городской портал, сегодня, 12 февраля, на ученика гимназии упала глыба льда, когда он проходил мимо администрации. Кусок наледи отскочил с крыши и упал на мальчика. По сведениям СМИ, прохожие вызвали школьнику скорую.

В больнице ребенку наложили швы, его жизни ничего не угрожает.

По другой версии, которую озвучил один из очевидцев происшествия, «группа детей гуляли в районе администрации по ул. Героев Алексинцев. Один из ребят свернул с тротуара, спустился в овраг рядом со стеной гаража администрации. На гараже висели сосульки. Мальчик начал тянуться, чтобы сорвать их, в это время другой мальчик подошёл к нему и стал бросать в сосульки палкой». 

Все обстоятельства ЧП уточняются.

 

Напомним, ровно год назад 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина Юлия Губарева.


У погибшей Юлии Губаревой осталось двое детей.

Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда 4 сентября 2017 года директор управляющей компании города Алексина ООО «Наш Дом I» 49-летний Юрий Суховеев был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Суд приговорил Суховеева к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей. А также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ на 2 года.

 

Сюжет: Сосульки на крышах Тулы
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Автор: Юлия Королева, вчера, в 23:24 +1
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