В Алексине упавшая сосулька пробила голову школьнику

Фото aleksin-city.info

Об этом сообщает местное издание «Алексин-сити» со ссылкой на родителей ребенка.

Как сообщает Алексинский городской портал, сегодня, 12 февраля, на ученика гимназии упала глыба льда, когда он проходил мимо администрации. Кусок наледи отскочил с крыши и упал на мальчика. По сведениям СМИ, прохожие вызвали школьнику скорую.

В больнице ребенку наложили швы, его жизни ничего не угрожает.

По другой версии, которую озвучил один из очевидцев происшествия, «группа детей гуляли в районе администрации по ул. Героев Алексинцев. Один из ребят свернул с тротуара, спустился в овраг рядом со стеной гаража администрации. На гараже висели сосульки. Мальчик начал тянуться, чтобы сорвать их, в это время другой мальчик подошёл к нему и стал бросать в сосульки палкой».

Все обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, ровно год назад 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина Юлия Губарева.