В Алексине упавшая сосулька пробила голову школьнику
Об этом сообщает местное издание «Алексин-сити» со ссылкой на родителей ребенка.
Как сообщает Алексинский городской портал, сегодня, 12 февраля, на ученика гимназии упала глыба льда, когда он проходил мимо администрации. Кусок наледи отскочил с крыши и упал на мальчика. По сведениям СМИ, прохожие вызвали школьнику скорую.
В больнице ребенку наложили швы, его жизни ничего не угрожает.
По другой версии, которую озвучил один из очевидцев происшествия, «группа детей гуляли в районе администрации по ул. Героев Алексинцев. Один из ребят свернул с тротуара, спустился в овраг рядом со стеной гаража администрации. На гараже висели сосульки. Мальчик начал тянуться, чтобы сорвать их, в это время другой мальчик подошёл к нему и стал бросать в сосульки палкой».
Все обстоятельства ЧП уточняются.
Напомним, ровно год назад 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина Юлия Губарева.
У погибшей Юлии Губаревой осталось двое детей.
Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда 4 сентября 2017 года директор управляющей компании города Алексина ООО «Наш Дом I» 49-летний Юрий Суховеев был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Суд приговорил