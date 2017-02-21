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В Туле проходит акция «Уступи дорогу пешеходу»
Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

В Туле проходит акция «Уступи дорогу пешеходу»

Эта и другие акции направлены на формирование взаимовежливого поведения на дороге.

В последнее время ситуация на дорогах становится все сложнее, и дорожной инспекции становится труднее обеспечить безопасность пешеходов.

Поэтому, для профилактики аварийности на пешеходных переходах в период с 18 по 28 февраля на территории города Тулы сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу». За прошедшие выходные дни к административной ответственности привлечено более 60 водителей за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении.

Помимо рейдов вблизи пешеходных переходов, проводится ряд акций среди разных категорий участников дорожного движения.

Эти мероприятия направлены на формирование взаимовежливого поведения на дороге.

Так, при проведении в городе Туле 18 февраля спортивно-массового мероприятия «Герои не забыты», посвященного Дню защитника Отечества и 90-летию образования ДОСААФ России, сотрудники ГИБДД напомнили всем участникам о важности соблюдения правил дорожного движения и предлагали поддержать Всероссийскую социальную кампанию «Сложности перехода», которая стартовала в нашем регионе 20 февраля 2017 года.

Все участники акции делали фото с табличкой с хештегом #Пропустипешехода, которую подготовили воспитанники дошкольного образовательного учреждения Тулы. В поддержку кампании фото были опубликованы в социальных сетях.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:59 +1
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