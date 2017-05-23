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В Киреевске осудили бывшего работника УК за падение глыбы льда на голову женщине
Фото с места происшествия.

В Киреевске осудили бывшего работника УК за падение глыбы льда на голову женщине

Происшествие случилось в феврале 2017 года.

Собранные киреевскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летнего бывшего мастера жилищно-эксплуатационной службы ООО «УК Ваш Дом». Он признан виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Следствием и судом установлено, с 19 января по 21 февраля 2017 года обвиняемый, работник УК, не организовал работы по очистке от снега и наледи крыши дома, расположенного на улице Ленина в Киреевске. Также возле опасных участков не были установлены ограждения.

В результате его бездействий с крыши дома наледь упала на 54-летнюю местную жительницу, которая в этот момент выходила из аптеки.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и другими повреждениями. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что эти травмы являются тяжким вредом здоровью.

Ранее Киреевская межрайонная прокуратура обязала указанную УК очистить крыши домов, находящихся на их обслуживании, от снега, наледи и сосулек. Обвиняемый, отвечающий за данный участок работы, так и не не организовал надлежащим образом эту работу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Приговором суда бывшему мастеру жилищно-эксплуатационной службы назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

Сюжет: Сосульки на крышах Тулы
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:09 0
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