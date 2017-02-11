По факту гибели рабочих под завалами в Тульской области возбуждено уголовное дело

Фото Алексея Пирязева.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вчерашнего ЧП в деревне Поповка Чернского района. Статья — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 143 УК РФ).

По версии следствия, 10 февраля 2017 года в Чернском районе Тульской области на предприятии, специализирующемся на производстве овощных культур, произошло обрушение крыши одного из цехов. В результате происшествия погибли трое подсобных рабочих — двое мужчин 1992 и один 1974 годов рождения. По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление на крыше цеха большого количества снега.

В настоящее время по уголовному делу следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Myslo уже сообщал, что предприятие, на котором произошло обрушение, это ООО «Максим Горький», специализирующее на выращивании и обработке овощей. Владельцем предприятия, к слову, является олигарх Лебедев.