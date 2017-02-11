По факту гибели рабочих под завалами в Тульской области возбуждено уголовное дело
10 февраля на предприятии в Чернском районе обрушилась крыша ангара. Погибли трое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вчерашнего ЧП в деревне Поповка Чернского района. Статья — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 143 УК РФ).
По версии следствия, 10 февраля 2017 года в Чернском районе Тульской области на предприятии, специализирующемся на производстве овощных культур, произошло обрушение крыши одного из цехов. В результате происшествия погибли трое подсобных рабочих — двое мужчин 1992 и один 1974 годов рождения. По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление на крыше цеха большого количества снега.
В настоящее время по уголовному делу
Myslo уже сообщал, что предприятие, на котором произошло обрушение, это ООО «Максим Горький», специализирующее на выращивании и обработке овощей. Владельцем предприятия, к слову, является олигарх Лебедев.