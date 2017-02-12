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Тела мигрантов, погибших в рухнувшем ангаре в Тульской области, доставят в Узбекистан
Фото Алексея Пирязева.

Тела мигрантов, погибших в рухнувшем ангаре в Тульской области, доставят в Узбекистан

Трагедия произошла 10 февраля в деревне Поповка Чернского района.

Власти Узбекистана помогут доставить на родину тела трех сограждан, погибших при обрушении крыши здания овощехранилища в Тульской области. Об этом пишут «РИА Новости».

10 февраля 2017 года в Чернском районе в деревне Поповка на предприятии ООО «Максим Горький», специализирующемся на производстве овощных культур, обрушилась крыша в ангаре — в цеху по переработке картофеля. В результате происшествия погибли трое подсобных рабочих — двое мужчин 1992 и один 1974 годов рождения. По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление на крыше цеха большого количества снега.

- В настоящее время МЧС и МИД Республики Узбекистан ведет работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших во встрече и доставке тел погибших к месту захоронения, — рассказал представитель МЧС Узбекистана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Статья — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 143 УК РФ). Владельцем предприятия является олигарх Лебедев.

Сюжет: ЧП в Черни: рухнул ангар
По факту гибели рабочих под завалами в Тульской области возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
По факту гибели рабочих под завалами в Тульской области возбуждено уголовное дело
вчера, в 10:35, 54 1842 -2
Олигарх Александр Лебедев - владелец тульского предприятия, где в рухнувшем ангаре погибли рабочие
Дежурная часть
Олигарх Александр Лебедев - владелец тульского предприятия, где в рухнувшем ангаре погибли рабочие
10 февраля, в 22:18, 171 6094 0
Скопление снега на крыше цеха - предварительная причина ЧП в Черни
Дежурная часть
Скопление снега на крыше цеха - предварительная причина ЧП в Черни
10 февраля, в 21:30, 9 1480 -1
СУ СК начало доследственную проверку по факту обрушения крыши ангара в Черни
Дежурная часть
СУ СК начало доследственную проверку по факту обрушения крыши ангара в Черни
10 февраля, в 20:05, 14 719 -1
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:39 −1
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