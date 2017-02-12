Тела мигрантов, погибших в рухнувшем ангаре в Тульской области, доставят в Узбекистан

Фото Алексея Пирязева.

Власти Узбекистана помогут доставить на родину тела трех сограждан, погибших при обрушении крыши здания овощехранилища в Тульской области. Об этом пишут «РИА Новости».

10 февраля 2017 года в Чернском районе в деревне Поповка на предприятии ООО «Максим Горький», специализирующемся на производстве овощных культур, обрушилась крыша в ангаре — в цеху по переработке картофеля. В результате происшествия погибли трое подсобных рабочих — двое мужчин 1992 и один 1974 годов рождения. По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление на крыше цеха большого количества снега.

- В настоящее время МЧС и МИД Республики Узбекистан ведет работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших во встрече и доставке тел погибших к месту захоронения, — рассказал представитель МЧС Узбекистана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Статья — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 143 УК РФ). Владельцем предприятия является олигарх Лебедев.