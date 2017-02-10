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Олигарх Алексей Лебедев - владелец тульского предприятия, где в рухнувшем ангаре погибли рабочие

Олигарх Алексей Лебедев - владелец тульского предприятия, где в рухнувшем ангаре погибли рабочие

Предварительная причина случившегося - скопление снега на крыше металлического ангара.

Владельцем картофелеперерабатывающего предприятия «Максим Горький», где сегодня произошло обрушение кровли в одном из цехов, является олигарх Александр Лебедев.

Напомним, крыша картофелехранилища ООО «Максим Горький» в Чернском районе Тульской области обрушилась сегодня днем. В результате происшествия погибли три человека.

Как стало известно Myslo, предположительно все они являлись гражданами Узбекистана. На данный момент их личности устанавливаются. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Предварительная причина случившегося - скопление снега на крыше металлического ангара.

Со своей стороны прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства об охране труда и о промышленной безопасности.

Общая площадь помещения, где обрушилась кровля, составляет 400 квадратных метров, а площадь обрушившейся части крыши — 40 квадратных метров. В нем находилось помещение для мойки картофеля.

Сюжет: ЧП в Черни: рухнул ангар
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Скопление снега на крыше цеха - предварительная причина ЧП в Черни
Скопление снега на крыше цеха - предварительная причина ЧП в Черни
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