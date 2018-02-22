Тульская прокуратура обжаловала прекращение дела о гибели трех человек на предприятии «Максим Горький»

К генеральному директору предприятия Андрею Самошину применили судебный штраф в размере 250 000 рублей. Прокуратура не согласна.

18 января 2018 года суд прекратил уголовное дело о смерти трех граждан Узбекистана на сельхозпредприятии «Максим Горький» в Чернском районе. В отношении гендиректора ООО Андрея Самошина вместо уголовного наказания применили «меру уголовно-правового характера» — судебный штраф в размере 250 тысяч рублей.

10 февраля 2017 года в деревне Поповка Чернского района на предприятии «Максим Горький» обрушилась крыша в цеху по переработке картофеля. Погибли трое подсобных рабочих — двое мужчин 1992 и один 1974 годов рождения. Причиной обрушения стало скопление на крыше цеха снега.

Самошин, как руководитель предприятия, был обязан обеспечить безопасность рабочих. На следствии и в суде выяснилась интересная деталь: накануне трагедии, 9 февраля 2017 года, гендиректор, оказывается, подписал поручение возложить ответственность за безопасность на одного из своих сотрудников. Но не довел его до сведения «ответственного». Бывают же совпадения.



Андрей Самошин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 143 ч. 3 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи, заметим, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Однако дело ушло в суд не с обвинительным заключением, а с ходатайством о назначении судебного штрафа.

По информации Управления судебного департамента, это постановление подписал заместитель руководителя Плавского межрайонного СУ СК.

Суд не нашел оснований для отказа в удовлетворении такого ходатайства. Судья назначил Андрею Самошину штраф — 250 000 рублей (к слову, это максимально возможный штраф).

Прокуратура с таким решением суда не согласилась и обжаловала решение.

что такое судебный штраф

Законодательством предусмотрена возможность назначения судебного штрафа.

Статья 76.2. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред

К слову, чаще всего о назначении судебных штрафов в отношении руководителей предприятий следствие ходатайствует по делам о невыплате заработной платы.