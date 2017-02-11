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В Алексинском районе ждут моржей
Фото tulasmi

В Алексинском районе ждут моржей

Традиционный заплыв пройдет на пруду поселка Авангард Алексинского района в воскресенье, 19 февраля.

Регистрация участников — в 12.30. Начало заплыва — в 13.00. Отправление «ГАЗели» от Дворца культуры имени Бондаря в 12.15.

Приглашаются все желающие! Возраст не ограничен, все участники должны иметь купальный костюм, полотенце, коврик или пляжные тапочки. Каждого участника ждет горячий чай и теплый прием.

Организаторы акции «За здоровый образ жизни!» — группа патрульной службы № 1 города Алексина, Государственной инспекции по маломерным судам, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин.

 

сегодня, в 11:06 +1
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Событие
заплыв моржей
Место
АвангардАлексинский район

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