В Алексинском районе ждут моржей

Регистрация участников — в 12.30. Начало заплыва — в 13.00. Отправление «ГАЗели» от Дворца культуры имени Бондаря в 12.15.

Приглашаются все желающие! Возраст не ограничен, все участники должны иметь купальный костюм, полотенце, коврик или пляжные тапочки. Каждого участника ждет горячий чай и теплый прием.

Организаторы акции «За здоровый образ жизни!» — группа патрульной службы № 1 города Алексина, Государственной инспекции по маломерным судам, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин.