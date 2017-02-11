новости
новости
Регистрация
Полиция задержала хулигана, который «заминировал» автовокзал в Туле
Фото Myslo.

Полиция задержала хулигана, который «заминировал» автовокзал в Туле

31-летний житель Арсеньевского района перебрал со спиртным.

Полицией задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о возможном нахождении в здании автовокзала опасного предмета. Напомним, вчера, 10 февраля, посетителей автовокзала в Туле эвакуировали.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который сообщил по телефону заведомо ложную информацию о возможном нахождении в здании автовокзала опасного предмета. 
 
Территорию вокзала обследовали полицейские-кинологи со служебными собаками. Никаких предметов, представляющих угрозу для граждан, обнаружено не было.
 
В ходе проведённых оперативных мероприятий в кратчайшие сроки полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 31-летний житель Арсеньевского района, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался в содеянном.
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ.
 
Максимальная ответственность, предусмотренная законодательством за указанное деяние, составляет лишение свободы на срок до трёх лет.
 
 

 

Галерея
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 1
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 2
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 3
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 4
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 5
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 6
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 7
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 8
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 9
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 10
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 11
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 12
показать все фотографии
сегодня, в 10:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
задержаниеложное сообщениеоцеплениеполиция
Место
автовокзал Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По факту гибели рабочих под завалами в Тульской области возбуждено уголовное дело
По факту гибели рабочих под завалами в Тульской области возбуждено уголовное дело
Кого из чиновников назначили дежурным по Туле 11 февраля
Кого из чиновников назначили дежурным по Туле 11 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика