Полиция задержала хулигана, который «заминировал» автовокзал в Туле

Полицией задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о возможном нахождении в здании автовокзала опасного предмета. Напомним, вчера, 10 февраля, посетителей автовокзала в Туле эвакуировали.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который сообщил по телефону заведомо ложную информацию о возможном нахождении в здании автовокзала опасного предмета.

Территорию вокзала обследовали полицейские-кинологи со служебными собаками. Никаких предметов, представляющих угрозу для граждан, обнаружено не было.

В ходе проведённых оперативных мероприятий в кратчайшие сроки полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 31-летний житель Арсеньевского района, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ.