новости
новости
Регистрация
Обрушение ангара в Чернском районе: стала известна причина ЧП
Фото Пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

Обрушение ангара в Чернском районе: стала известна причина ЧП

На данный момент есть сведения о троих погибших.

10 февраля в Чернском районе произошло ЧП: в деревне Поповка на рабочих в ангаре обрушилась крыша. Там располагался цех по переработке (мойке) картофеля. Как стало известно Myslo, происшествие случилось на предприятии ООО «Максим Горький».

По предварительным данным, есть трое погибших. Как сообщил Myslo источник, на данный момент идет разбор завалов. 

Myslo удалось связаться с гендиректором предприятия Андреем Самошиным, но он пока отказался комментировать происшествие.

На место ЧП выехали аварийно-спасательные формирования МЧС России по Тульской области, представители Следственного комитета.

В полиции назвали предварительную причину трагедии — большая масса снега на крыше здания.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства данного происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:02 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаЧернский район
Прочее
ангаробрушилась крышапогибли рабочие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МЧС: Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Черни завершены
МЧС: Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Черни завершены
В Чернском районе рухнул ангар: есть погибшие
В Чернском районе рухнул ангар: есть погибшие
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика