Обрушение ангара в Чернском районе: стала известна причина ЧП

Фото Пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

На данный момент есть сведения о троих погибших.

10 февраля в Чернском районе произошло ЧП: в деревне Поповка на рабочих в ангаре обрушилась крыша. Там располагался цех по переработке (мойке) картофеля. Как стало известно Myslo, происшествие случилось на предприятии ООО «Максим Горький».

По предварительным данным, есть трое погибших. Как сообщил Myslo источник, на данный момент идет разбор завалов.

Myslo удалось связаться с гендиректором предприятия Андреем Самошиным, но он пока отказался комментировать происшествие.

На место ЧП выехали аварийно-спасательные формирования МЧС России по Тульской области, представители Следственного комитета.

В полиции назвали предварительную причину трагедии — большая масса снега на крыше здания.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства данного происшествия.