В рухнувшем в Черни картофелехранилище погибли трое мигрантов
На данный момент личности погибших устанавливают правоохранительные органы.
Крыша картофелехранилища ООО «Максим Горький» в Чернском районе Тульской области обрушилась сегодня днем.
В результате происшествия погибли три человека. Как стало известно Myslo, предположительно все они являлись гражданами Узбекистана.
На данный момент их личности устанавливаются.
Предварительной версией трагедии стал износ несущей конструкции. Кровля находилась в аварийном состоянии, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Общая площадь помещения, где обрушилась кровля, составляет 400 квадратных метров, а площадь обрушившейся части крыши — 40 квадратных метров.
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