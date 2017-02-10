новости
новости
Регистрация
В рухнувшем в Черни картофелехранилище погибли трое мигрантов

В рухнувшем в Черни картофелехранилище погибли трое мигрантов

На данный момент личности погибших устанавливают правоохранительные органы.

Крыша картофелехранилища ООО «Максим Горький» в Чернском районе Тульской области обрушилась сегодня днем.

В результате происшествия погибли три человека. Как стало известно Myslo, предположительно все они являлись гражданами Узбекистана.

На данный момент их личности устанавливаются.

Предварительной версией трагедии стал износ несущей конструкции. Кровля находилась в аварийном состоянии, сообщает "Федеральное агентство новостей". 

Общая площадь помещения, где обрушилась кровля, составляет 400 квадратных метров, а площадь обрушившейся части крыши — 40 квадратных метров.

Сюжет: ЧП в Черни: рухнул ангар
СУ СК начало доследственную проверку по факту обрушения крыши ангара в Черни
Дежурная часть
СУ СК начало доследственную проверку по факту обрушения крыши ангара в Черни
сегодня, в 20:05, 1 79 0
Прокуратура Тульской области начала проверку по факту ЧП в Чернском районе
Жизнь Тулы и области
Прокуратура Тульской области начала проверку по факту ЧП в Чернском районе
сегодня, в 19:45, 1 127 0
МЧС: Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Черни завершены
Дежурная часть
МЧС: Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Черни завершены
сегодня, в 19:12, 3 421 0
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:36 0
Другие статьи по темам
Место
Чернский райондеревня ПоповкаТульская область
Прочее
ангаробрушилась крыша

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура Тульской области начала проверку по факту ЧП в Чернском районе
Прокуратура Тульской области начала проверку по факту ЧП в Чернском районе
МЧС: Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Черни завершены
МЧС: Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Черни завершены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика