Смерть трех рабочих в «Максиме Горьком»: Тульский облсуд вернул дело на новое рассмотрение

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня в Тульском областном суде рассматривали дело о гибели трех рабочих на предприятии «Максим Горький» в Чернском районе. Напомним, ранее уголовное дело в отношении гендиректора сельхозпредприятия Андрея Самошина было прекращено в суде первой инстанции.

Следователи направили дело в суд не с обвинительным заключением, а с ходатайством о назначении меры уголовно-правового характера — штрафа в размере 250 тысяч рублей. Чернский районный суд 18 января 2018 года суд прекратил уголовное дело.

Однако прокуратура не согласилась с решением суда, посчитав его незаконным и необоснованным. К тому же, стало известно, что штраф, назначенный лично гендиректору, он оплатил из кассы ООО «Максим Горький».

Судебное заседание проходило без участия родственников погибших: они не смогли приехать из Узбекистана, доверив представлять их интересы адвокату. У защитника потерпевших и самого Самошина вопросов к решению суда первой инстанции не было: они просили суд оставить все как есть. Гендиректор предприятия оплатил похороны и компенсировал семьям пострадавших материальный ущерб, взял на себя оплату адвоката потерпевших.

Однако прокуратура потребовала вернуть дело в Чернский суд на новое рассмотрение, правда, иным составом суда.

Областной судья поддержал мнение прокуратуры: дело в отношении Самошина вернется в Чернь и будет рассмотрено заново.

Напомним, 10 февраля 2017 года в деревне Поповка Чернского района на предприятии «Максим Горький» обрушилась крыша в цеху по переработке картофеля. Погибли трое подсобных рабочих — двое мужчин 1992 и один 1974 годов рождения. Причиной обрушения стало скопление на крыше цеха снега.

Самошин, как руководитель предприятия, был обязан обеспечить безопасность рабочих. На следствии и в суде выяснилось, что накануне трагедии, 9 февраля 2017 года, гендиректор подписал поручение возложить ответственность за безопасность на одного из своих сотрудников. Однако ответственный в приказе не расписался.



Андрей Самошин, гендиректор ООО «Максим Горький»,

депутат Тульской областной думы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 143 ч. 3 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.