Криминальные итоги - 2016

Бывшего директора модельного агентства подозревают в сутенёрстве

В сентябре полицейские задержали по подозрению в сутенёрстве бывшего директора одного из модельных агентств Тулы. По версии следствия, 47-летний Валерий Моторин проводил кастинги и показы, подбирая девушек для последующего во­влечения в занятия проституцией, а также организовывал конкурсы красоты, показывая клиентам моделей, которых они могут приобрести.

Подозреваемый занимался сутенёрством много лет и сформировал круг постоянных клиентов. Полиция занималась его разработкой около года и за это время накопала достаточно подтверждений незаконной деятельности.

Такие оперативные мероприятия проводятся следующим образом: сотрудники полиции «заказывают девочек» у фигуранта, а затем, когда он привозит «товар» и получает деньги, его задерживают с поличным. На последней такой операции Моторина задержали.

По некоторым данным, подозреваемый поставил незаконный бизнес на широкую ногу. Находил девушек в разных городах, не только в Туле. Работа самого организатора заключалась в том, что он подбирал красоток, показывал их клиенту и по звонку привозил в условленное место, обычно на дом или в сауну. Час «элитных услуг» стоил немалых денег – около 15 тысяч рублей. Треть из них сутенёр забирал себе, остальное получала проститутка. Среди девушек никто не жаловался на такое положение дел. Известно, что две из 16 работниц сутенёра трудились в модельном агентстве, а в свободное время катались на выезды.

По информации «Слободы», среди клиентов задержанного были известные в Туле люди, высокого статуса, с хорошим доходом.

В октябре стало известно, что в отношении Моторина возбудили еще одно уголовное дело по статье «Вовлечение в занятия проституцией».

Две тульские школьницы покончили с собой

Тела двух 13-летних девочек были обнаружены 3 апреля на стройплощадке в Туле на ул. Хворостухина. По факту происшествия возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства». Следователи выяснили, что погибшие школьницы состояли в социальных сетях в сообществах, пропагандирующих суицид. Похожие случаи происходили по всей стране. Посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила: информация из интернета повлияла на психику подростков, а сам суицид рассматривался девочками как позитивный выход из ситуации, который позволит им оказаться в другой реальности.

Тульский бизнесмен отрубил голову своему отцу

Тульский предприниматель отрубил голову отцу за то, что он якобы помешал магическому ритуалу приготовления зелья. 17 июля 38-летний Сергей Никитаев бродил по дачному кооперативу с головой своего отца в руках, это заметили соседи. Следователям Никитаев рассказал, что именно 17 июля раз в 30 лет настает «Голубой рассвет», день, когда человек может получить магические способности, но отец помешал ему сварить нужный эликсир. Никитаев настаивал: он убил отца, чтобы спасти человечество. Психиатрическая экспертиза признала Сергея невменяемым. Суд направил его на принудительное лечение.

Похищение владельца сети «СПАР»

Летом 2015 года между двумя предпринимателями – директором сети супермаркетов «Лакмин» Валерием Бокатуевым и владельцем сети «СПАР» Антоном Белобрагиным – произошел конфликт из-за передела рынка. Бокатуев решил избавиться от конкурента и попросил своего подчиненного – директора безопасности «Лакмина» Александра Батова – найти киллера. Подчиненный согласился и в августе прошлого года отправился в Киров, где нанял своего знакомого убить Белобрагина. Предполагаемому киллеру Батов передал часть денежного вознаграждения суммой 250 тысяч рублей. Однако мужчина испугался уголовной ответственности и сдал полицейским преступный план Бокатуева и помощника.

В начале 2016 года Бокатуев дал указание замаскировать убийство своего конкурента под его безвестное исчезновение и в связи с этим увеличил награду до 4 миллионов рублей.

В этот момент к делу подключилась полиция. 9 февраля 2016 года тульские оперативники инсценировали убийство Белобрагина. Его «Лексус LX570» оставили в километре от трассы М-2 в районе деревни Судаково на Косой Горе. Машину оставили незапертой, стекло водительской двери разбили. Еще две иномарки якобы объявили в розыск. На эту информацию сразу клюнули СМИ. В это время полиция задержала директора «Лакмина» и его подчиненного.

В декабре суд назначил Валерию Бокатуеву наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее был осужден директор департамента комплексной безопасности ООО «Лакмин» Александр Батов, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Короткой строкой

ДТП года

18 февраля в районе пересечения улиц Пузакова и Демидовской в Туле троллейбус сбил женщину с ребёнком. Шестилетний мальчик погиб на месте. Суд приговорил водителя троллейбуса-убийцы Людмилу Хромогину к 2,5 годам колонии поселения.

Назначение года

8 марта 2016 года генерал-лейтенант юстиции Сергей Васильевич Дубровин назначен руководителем следственного управления СК РФ по Тульской области. Ранее Сергей Дубровин был главой Ставропольского следственного управления.

Приговор года

15 марта суд вынес приговор 39-летнему оперативному сотруднику ФСКН России по Тульской области Сергею Столбе. Его обвинили в незаконном сбыте наркотиков и фальсификации преступлений. Столба получил 18 лет колонии строгого режима.

Разборка года

14 июня директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев был задержан в Старом порту Марселя после беспорядков во время ЕВРО-2016. Сергея осудили на 18 месяцев, однако 21 декабря суд принял решение отпустить его на родину.

Расследование года Тело пропавшего в июне 2015 года туляка Родиона Пронина нашли в апреле 2016 года. В убийстве признали виновным друга Родиона Александра Демушкина. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Скандал года

В октябре жительница Суворова Татьяна Савельева через суд потребовала у мужа полмиллиона рублей за измену. Женщина уверяла: из-за развода у нее сильно испортилось здоровье. Однако суд отказал в удовлетворении иска Татьяны.

Судебные разбирательства года

Экс-мэр Тулы осужден за растрату

12 мая Центральный районный суд назначил бывшему мэру Тулы и директору МКП «Спецавтохозяйство» Александру Прокопуку 7 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. По версии следствия, Александр Прокопук, возглавляя «САХ», с 1 января по 19 декабря 2012 года подписал документы на утилизацию ТБО на полигоне в Туле. Документы были сфабрикованы, в них содержались приписки часов работы техники и её количества.

Всего «Спецавтохозяйство» за такие мифические работы перечислило на счёт подрядчика 31 млн рублей, которые затем были похищены Прокопуком.

15 августа Тульский областной суд смягчил наказание. Бывшему мэру скостили полгода и 100 тысяч рублей.

Александр Прокопук отбывает наказание в исправительной колонии №2 в центре Тулы.

Бывшего врача ЦРД Галину Сундееву амнистировали

11 апреля Центральный районный суд вынес решение по делу бывшего врача ЦРД Галины Сундеевой. Врач дежурила в Центральном родильном доме в день пожара, в котором серьезно пострадали двое младенцев. Сундееву признали виновной по статье «Халатность» и приговорили к 3-м годам лишения свободы. Однако женщину тут же амнистировали, учитывая ее возраст и состояние здоровья. В связи с амнистией суд постановил снять судимость с Галины Сундеевой. Юридически она чиста. Однако даже такой приговор Сундееву не устроил. Она обещала отбелить свое честное имя и подала апелляцию.

22 июня Тульский областной суд оставил апелляционную жалобу Галины Сундеевой без удовлетворения и не оправдал бывшего врача.

Убийца косогорской семьи осужден пожизненно

17 ноября Тульский областной суд вынес приговор по делу об убийстве пяти человек на Косой Горе. Сирожиддину Шералиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Дополнительно ему нужно выплатить 3,5 миллиона рублей компенсации выжившему в кровавой резне мальчику.

Шералиев признан виновным в убийстве пяти лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.