У двух третей туляков нет денежных сбережений

Многочисленные опросы населения России, которые проводит ЦБ РФ, показывают: россияне достаточно позитивны в экономическом отношении, деньги тратят экономно и верят в улучшение финансовой ситуации. Правда, у большинства нет никаких денежных сбережений, а живут они от зарплаты до зарплаты. Об этом пишет сайт Бизнес71.

На сайте Центробанка РФ размещены результаты почти трех десятков самых разных «микро-опросов», которые сотрудники Центробанка проводят ежемесячно, опрашивая относительно небольшую группу из двух тысяч людей из 65-ти крупнейших регионов России.

Опрашивают всегда разных людей, но туляки попадают в выборку обязательно: наш регион на 36 месте по населению и на 25-м - среди крупнейших регионов страны.

Главная тема этих опросов – деньги. Глобальный вопрос: «Как изменилась финансово-экономическая ситуация в России за 2016 год?».

Если сравнить данные опросов в марте и декабре, можно увидеть, что ситуация позитивна: весной ответ «улучшается» дали только 10% респондентов, а вот в конце года – уже 17%. Неизменной (а в условиях кризиса такая оценка принимается за положительную) ситуацию назвали в марте - 29%, в декабре - 39%.

А вот туляков, полагавших в марте, что экономика и финансы в стране катятся в пропасть, было почти половина – 47%. Сейчас только треть – 31%.

Не замечают кризиса, не считают деньги, не снижают потребительские расходы 27% опрошенных в марте и 33% - в декабре. Экономили деньги большинство: 68% - весной и 62% - сейчас.

Свои накопления доверяют банкам 35-45% туляков, держат дома – 14-25%, делят сумму пополам (банк/дом) – 20-25%. Причем валюте доверяют только 7-12% респондентов, остальные хранят деньги в рублях.

В плане трат туляки разумны: более чем треть опрошенных (36%) использовали сбережения в плановом порядке, и покупали то, что собирались приобрести в любом случае. Четвертая часть (26%) были вынуждены залезть в денежные «закрома» для оплаты текущих расходов - банковских кредитов, коммунальных расходов и покупки еды. А треть (33%) были вынуждены уменьшить сбережения в «незапланированном» режиме. В качестве причин чаще всего называют болезни, потери работы, учебу детей.

При этом 13% тех, кто тратил заначку, израсходовали менее четверти, еще 15% - от четверти до половины сбережений. 14% опрошенных потратили от больше половины но меньше трех четвертей, а 9% - до 95% сбережений.

Наконец, 41% туляков с денежными запасами истратили их в 2016 году полностью.

Довольно грустные итоги: почти каждый второй туляк, у которого прошлой весной еще были какие-то сбережения, теперь их не имеет.

А в целом, по результатам опросов у 67% жителей региона, по их мнению, сегодня нет никаких накоплений. То есть предыдущие цифры (по истраченной доле накоплений) относится только к трети населения. Что довольно грустно.