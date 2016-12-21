Директор фан-клуба «Арсенала» вернётся домой в середине января

На фото Сергей Горбачёв/Фото из соцсети

И хотя Сергея Горбачёва решили отпустить до Нового года вместе с Николаем Морозовым, он не захотел оставлять в одиночестве Алексея Ерунова.

Как сообщается в группе фан-клуба «Арсенала» в соцсети, 21 декабря Марсельский суд принял решение отпустить на Родину директора фан-клуба тульского «Арсенала» Сергея Горбачёва, директора по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексея Ерунова и руководителя фан-клуба московского «Динамо» Николая Морозова. Напомним, в июне этого года мужчины были осуждены за участие в беспорядках.

Как пишут в сообществе, Сергея должны были отпустить до Нового года вместе с Николаем Морозовым.

Но туляк решил не оставлять своего московского друга Алексея Ерунова и попросил суд разрешить ему отбыть на Родину вместе с Алексеем.

Суд удовлетворил просьбу Горбачёва. Домой друзья вернутся в середине января.