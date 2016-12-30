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Что построят и откроют в Туле и области в 2017 году
Итосчник фото: hostel-tula.ru

Что построят и откроют в Туле и области в 2017 году

Ждём и внимательно будем следить за выполнением обещаний.

Мы собрали здесь всё, что тулякам обещают построить, создать или отремонтировать и открыть в наступившем году. Ждём и внимательно будем следить за выполнением обещаний!

Дороги и мосты

Черметовский мост. В 2017 году будут завершены работы по ремонту черметовского моста через Упу. На сегодняшний день завершены ремонтные работы на одной половине моста, ведутся работы на второй половине. Подрядная организация проводит ремонт в строгом соответствии с утвержденным графиком производства работ. Общая стоимость ремонта сооружения – 33 млн руб. Работы ведутся ООО «СтройМонолитСнаб». Согласно заключенному муниципальному контракту, срок выполнения работ – 1 сентября 2017 года. Напомним, в планах властей было завершить ремонт моста уже в 2016 году. Однако состояние моста специалисты могли оценить только в ходе работ, поэтому планы пришлось скорректировать.

Трамвайные пути. Их обновят на улице Марата от улицы Ложевой (включая переезд Ложевая-Марата) до улицы Каракозова (включая переезд Марата-Каракозова) и Епифанской (на участке от ул. Ложевой до ул. Пролетарской). Общая стоимость работ – более 130 млн рублей.

Магистральная улица Хворостухина. Её строительство запланировано на 2017-й  год – на участке от улицы Бондаренко до улицы Кирова, протяженность – порядка 1 км.

Дороги Большой Тулы. В планах устройство тротуаров по двум сторонам дороги «Тула-Яковлево» (Плеханово, Хрущево, Барсуки, Ленинский),  ремонт автомобильной дороги  «Тула-Демидовский карьер», устройство тротуаров по двум сторонам дороги «Тула-Белев» до санатория «Иншинка». Всего будет отремонтировано 78 автомобильных дорог, еще 58 отсыпят щебнем.

Кстати, есть еще несколько очень важных строек, которые стартуют в 2018 году. А вот все проектные работы будут завершены как раз в наступившем 2017. Это автодорога, соединяющая федеральные магистрали «Крым» и «Дон», строительство трёхполосного платного моста через Упу (стоимость проекта порядка 600 млн рублей), а также расширение Восточного обвода (на реализацию проекта потребуется порядка 900 млн рублей).

Заводы и предприятия

Строительство второго корпуса бизнес-инкубатора. Располагаться он будет на улице Кирова в Туле рядом со зданием бывшей школы, где сейчас располагается первый корпус бизнес-инкубатора. На реализацию проекта из бюджета региона выделят 70 млн рублей. Проект здания уже подготовлен, он прошел экспертизу и получил положительное заключение комиссии. Второй этап строительства бизнес-инкубатора придется на 2018 год, на его завершение потребуется еще 110,1 млн рублей.

В индустриальном парке «Узловая» ООО «АгроГриб» построит комплекс по круглогодичному выращиванию шампиньонов. Объем инвестиционного портфеля – 6,2 млрд рублей, ориентировочное количество новых рабочих мест – свыше 900 человек. Строительство первой очереди комплекса будет завершено в 2017 году.

Козоводческий комплекс.  В 2017 году крупнейший козоводческий комплекс будет введен в эксплуатацию в Тульской области. Однако место его размещения на сегодняшний день не уточнятся. Проект рассчитан как на производственную площадку, так и на перерабатывающие мощности. Суммарное поголовье составит 25 000 коз. Пастеризованное и стерилизованное молоко, свежий козий сыр, кисломолочные продукты (йогурт, пахта, кефир), функциональные продукты здорового питания и козий твердый сыр – всю эту вкусность-полезность будут производить из козьего молока. 

Завод лакокрасочных изделий. В 2017 году стартует его строительство в Щёкинском районе в деревне Беловы дворы, в индустриальном парке «DEGA-Тула». Общий объем производственных площадей составит 4 000 кв. м, на предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Для реализации проекта потребуется 5,05 млн евро. Запустить производство лаков и термореактивных порошковых красок планируется в 2018 году. Общая производительность трех технологических линий составит 1800–2200 тонн в год. Выпускаемая продукция будет предназначена для сбыта на внутреннем рынке России.  

Производство продукции гигиены и пленочного покрытия. Итальянская компания Poligof в апреле планирует запустить производство в Богородицком районе. Инвестиции в новое производство составят порядка 5 млн евро.

Медицина

Два корпуса детской областной больницы. Строительство начнется в 2017 году. Больница будет рассчитана на 300 коек, поликлиника на 240 посещений в смену, также построят изоляционно-диагностический корпус и лабораторию микробиологических исследований. Проект рассчитан на 2017-2019 годы. Ежегодно на его реализацию из бюджета региона будет выделяться по 287,3 млн рублей. Еще столько же перечислит федеральная казна.

Также в Тульской области откроют десять сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В 2017 году будет подготовлен проект строительства корпуса Красивского психоневрологического интерната в Чернском районе. Цена вопроса – 22 млн рублей из бюджета области. В 2018-2019 годах на строительство медучреждения из региональной казны потребуется по 15 млн рублей.

Образование

4 детских сада откроют для юных туляков в 2017 году. Новые дошкольные учреждения появятся по следующим адресам:

– пр. Красноармейский, 16 (на 180 мест). Стоимость строительства – 96 млн рублей.

– мкр. Левобережный (на 200 мест). Стоимость строительства – 150 млн рублей.

– мкр. Северная мыза (на 250 мест). Стоимость строительства –  200 млн рублей.

– с. Зайцево (на 60 мест). Стоимость строительства –   48 млн рублей.

Школа на 600 мест будет построена в Туле жилом микрорайоне «Зеленстрой-2». Возведение ее началось в сентябре 2016 года. Окончание объекта запланировано на декабрь 2017 года. По информации компании-застройщика, школа спроектирована в соответствии с современными стандартами.

В рамках соглашения с ГК «Ростех» на базе бывших площадей ОАО «Октава» в Туле появится креативный индустриальный кластер. Он будет включать в себя Высшую техническую школу, детский технопарк «Кванториум», общее офисное пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий и производства, гостиничный комплекс для приезжающих на обучение и соревнования детей и молодых специалистов. Речь идет о подготовке качественных и современных инженерных кадров не только для Тульской области, но и для всей России. Реализация проекта уже началась.

Жилье

Жилой дом на ул. Серебровской в Туле. Власти обещают продолжить его строительство в 2017 году. Многоэтажка общей площадью 7946,4 кв. м. на 198 квартир уже должна быть сдана. Но в связи с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны подрядной организации по заключенному контракту в настоящее время определен новый подрядчик. Срок реализации объекта перенесен на июнь 2017 года.

Завершится строительство двух жилых комплексов, возведение которых начинало СУ-155. Это «Новая Тула» в деревне Нижняя Китаевка: один из корпусов сдан в декабре, второй должен быть сдан в первом квартале 2017 года. Что касается пяти корпусов на северо-востоке Тулы ЖК «Парус», то их сдача намечена на конец наступившего года. Завершение этого проекта позволит обеспечить жильем 413 семей.

Газификация. По профильной программе газ проведут в частный сектор по улицам в Пролетарском округе Тулы: Пролетарская набережная, Пробная, К. Маркса, Чапаева, Плеханова, Тулицкий проезд, Ложевая, Гармонная, Осташева.

Культура

Кинокомиссия будет создана в Тульской области в 2017 году. Она будет предоставляет весь комплекс услуг для съемочных групп и продюсерских компаний. Целью такой комиссии является продвижение Тульского региона как интересного и экономически выгодного места для съемок фильмов, телесериалов и рекламных роликов.

Памятник Игорю Талькову. Его установят в Щекино. Монумент сделают из бронзы, а основание – из бетон-гранита. Высота памятника составит четыре метра.

Спорт

Физкультурно-оздоровительные комплексы. Три ФОКа будут открыты в Тульской области: Веневе, Узловой и Шатске. Строительство их уже ведется. На завершение строительства спортивных объектов в бюджете Тульской области заложено 273,6 млн рублей. Еще один появится в Большой Туле – в Плеханово. В 2016 году здесь уже отремонтированы коммунальные сети, электропроводка и кровля, а также заменены окна. В наступившем году рядом со спорткомплексом будет построено футбольное поле с искусственным покрытием.

Центр художественной гимнастики в Заречье на ул. Ствольной. Здание будет трехэтажным. Первый этаж – спортивный зал с размещением двух помостов для различных соревнований. На втором и третьем разместятся фитнес-зал, зона релаксации и административные помещения. Срок выполнения строительных работ по муниципальному контракту – август 2017 года.

Городской центр бокса. Его строительство продолжится в 2017 году. Расположится Центр на территории Центрального стадиона «Арсенал». В нем на двух этажах разместятся спортивный, учебно-тренировочный и тренажерный залы. Окончание строительства запланировано на 2018 год.

Велогородок на улице Луначарского капитально отремонтируют.

Стадион «Штамп» в Заречье возле Баташёвского сада. Будет подготовлен проект строительства плоскостных сооружений и административного корпуса с раздевалками на территории учебно-тренировчной базы «Штамп».

Кордодром. Это площадка, обнесённая проволочной сеткой, предназначенная для испытаний и проведения соревнования кордовых авиамоделей. Губернатор Алексей Дюмин предложил сделать такую на территории одного из парков Тулы. Вопрос ее размещения на данный момент прорабатывается.

Здание спорткомплекса «Кировец» в Пролетарском округе Тулы снесут и построят новое из легковозводимых конструкций. Экспертиза старого спорткомплекса выявила трещины на фасаде и обрушение балок. Срок сдачи – конец 2017 года. Демонтаж должен в феврале, а в мае – строительство нового. На сегодняшний день чаша бассейна готова.

 

В Туле отремонтируют 180 объектов улично-дорожной сети на общую сумму 513 млн рублей: 94 участка автомобильных дорог и 18 тротуаров, щебнем отсыпят 68 участков дорог. 

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