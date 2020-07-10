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10 лучших комментариев: 23 мая - 10 июля

10 лучших комментариев: 23 мая - 10 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

15 классных мест для отдыха у воды в Тульской области

 

- 2 -

Модный рейд Myslo: что в тренде этим летом?

 

- 3 -

Терминатор уже не тот? В Туле ночью разгуливал голый мужчина с повязкой на глазах

 

- 4 -

Крышу дома сорвал ураган: можно ли рассчитывать на компенсацию?

 

- 5 -

Молодая тулячка во время ссоры убила своего сожителя

 

- 6 -

Администрация Тулы ввела дополнительные бригады по обслуживанию городской ливневки

 

- 7 -

В Туле после ливня опять затопило Красноармейский проспект

 

- 8 -

В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус

 

- 9 -

В канализации тульской многоэтажки нашли необычное существо

 

- 10 -

В сети появились фото разрушенной в Тульской области после ливней дороги

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:22 +7
13 лучших комментариев: 11 - 22 мая
13 лучших комментариев: 11 - 22 мая
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