10 лучших комментариев: 23 мая - 10 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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15 классных мест для отдыха у воды в Тульской области
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Модный рейд Myslo: что в тренде этим летом?
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Терминатор уже не тот? В Туле ночью разгуливал голый мужчина с повязкой на глазах
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Крышу дома сорвал ураган: можно ли рассчитывать на компенсацию?
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Молодая тулячка во время ссоры убила своего сожителя
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Администрация Тулы ввела дополнительные бригады по обслуживанию городской ливневки
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В Туле после ливня опять затопило Красноармейский проспект
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В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус
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В канализации тульской многоэтажки нашли необычное существо
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В сети появились фото разрушенной в Тульской области после ливней дороги
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