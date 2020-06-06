В канализации тульской многоэтажки нашли необычное существо

В одном из домов на Зеленстрое работник управляющей компании нашел в подвале животное, похожее на рыбу, но без чешуи и с лапками! Об этом пишет « Первый тульский ».

Животное, правда, уже мертвое, обнаружил слесарь, приехавший разобраться с засором канализации. «Вместе с мусором выплыло вот это чудо», — рассказал мужчина.

На самом деле это был аксолотль, тропическое земноводное, которое обитает в Мексике.

У нас же их заводят аквариумисты. Аксолотль, или аквариумный тритон, животное недешевое и прихотливое в содержании. Скорее всего, он оказался в канализации уже после смерти — смыли в унитаз.

На фото с места аксолотль выглядит малоприятно. А вообще они довольно милые ребята: