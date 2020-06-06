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В канализации тульской многоэтажки нашли необычное существо

В канализации тульской многоэтажки нашли необычное существо

Обнаруживший его слесарь перепугался до смерти!

В одном из домов на Зеленстрое работник управляющей компании нашел в подвале животное, похожее на рыбу, но без чешуи и с лапками! Об этом пишет «Первый тульский».
 
Животное, правда, уже мертвое, обнаружил слесарь, приехавший разобраться с засором канализации. «Вместе с мусором выплыло вот это чудо», — рассказал мужчина.
 
 
На самом деле это был аксолотль, тропическое земноводное, которое обитает в Мексике.
 
У нас же их заводят аквариумисты. Аксолотль, или аквариумный тритон, животное недешевое и прихотливое в содержании. Скорее всего, он оказался в канализации уже после смерти — смыли в унитаз.
 
На фото с места аксолотль выглядит малоприятно. А вообще они довольно милые ребята:
 
 
 
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