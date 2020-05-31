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Администрация Тулы ввела дополнительные бригады по обслуживанию городской ливневки

Администрация Тулы ввела дополнительные бригады по обслуживанию городской ливневки

Об этом Myslo сообщила пресс-служба администрации города.

Сегодня, 31 мая, из-за сильного дождя на Красноармейском проспекте, улице Металлургов и некоторых других улицах Тулы начался потоп.
 
Администрация города по этому факту сообщила следующее:
 
«Незамедлительно после получения информации о наступающем дождевом фронте администрацией города приняты все возможные превентивные меры — сформированы дополнительные бригады по обслуживанию ливневой канализации, усилено техническое оснащение бригад, введён особый режим работы с 5.00 начиная с 29.05.
 
В настоящее время в работах заняты 5 экипажей „Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы“ и экипаж „Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы“, оснащённые водооткачивающими помпами и каналопромывочной машиной.
 
Организовано постоянное взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой по выявлению и немедленной ликвидации проблемных ситуаций.
 
Необходимо отметить, что в настоящий момент вся сеть ливневой канализации города находится в работоспособном состоянии, возможны непродолжительные застои воды на некоторых участках, в виду сверхнормативного количества атмосферных осадков. Администрацией города принимаются все необходимые меры по поддержанию работоспособности системы водоотведения города».
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 20:29 −9
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