Администрация Тулы ввела дополнительные бригады по обслуживанию городской ливневки

Об этом Myslo сообщила пресс-служба администрации города.

Сегодня, 31 мая, из-за сильного дождя на Красноармейском проспекте, улице Металлургов и некоторых других улицах Тулы начался потоп.

Администрация города по этому факту сообщила следующее:

«Незамедлительно после получения информации о наступающем дождевом фронте администрацией города приняты все возможные превентивные меры — сформированы дополнительные бригады по обслуживанию ливневой канализации, усилено техническое оснащение бригад, введён особый режим работы с 5.00 начиная с 29.05.

В настоящее время в работах заняты 5 экипажей „Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы“ и экипаж „Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы“, оснащённые водооткачивающими помпами и каналопромывочной машиной.

Организовано постоянное взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой по выявлению и немедленной ликвидации проблемных ситуаций.

Необходимо отметить, что в настоящий момент вся сеть ливневой канализации города находится в работоспособном состоянии, возможны непродолжительные застои воды на некоторых участках, в виду сверхнормативного количества атмосферных осадков. Администрацией города принимаются все необходимые меры по поддержанию работоспособности системы водоотведения города».