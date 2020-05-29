новости
новости
Регистрация
Молодая тулячка во время ссоры убила своего сожителя
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Молодая тулячка во время ссоры убила своего сожителя

Пьяная девушка нанесла мужчине несколько ударов ножом в грудь.

В следственном отделе по Центральному району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным, во время ссоры пьяная 23-летняя девушка набросилась с ножом на своего 42-летнего сожителя. Мужчина получил несколько ударов в грудь и скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении её под стражу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоубийствобытовая ссоразарезала сожителяпреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
ТулаЦентральный район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские предприятия получили беспроцентные кредиты на 80 млн рублей
Тульские предприятия получили беспроцентные кредиты на 80 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.