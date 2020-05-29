Молодая тулячка во время ссоры убила своего сожителя

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Пьяная девушка нанесла мужчине несколько ударов ножом в грудь.

В следственном отделе по Центральному району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным, во время ссоры пьяная 23-летняя девушка набросилась с ножом на своего 42-летнего сожителя. Мужчина получил несколько ударов в грудь и скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении её под стражу.