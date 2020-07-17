8 лучших комментариев: 11 - 17 июля
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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Эксперты о восстановлении исторических названий в Туле: Имена улиц – это культурный код города
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В Тульской области в ближайшие дни может выпасть месячная норма осадков
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В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов: фото и видео с места
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В Сочи туриста из Тульской области унесло в море
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В Тульской области временно отключат ряд радиостанций
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В Туле жители улицы Тупик реки Воронки вручную строят дамбы от затоплений
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В Туле ищут директора кукольного театра
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Названа дата празднования Дня города Тулы
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