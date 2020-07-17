блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 11 - 17 июля

8 лучших комментариев: 11 - 17 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Эксперты о восстановлении исторических названий в Туле: Имена улиц – это культурный код города

 

- 2 -

В Тульской области в ближайшие дни может выпасть месячная норма осадков

 

- 3 -

В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов: фото и видео с места

 

- 4 -

В Сочи туриста из Тульской области унесло в море

 

- 5 -

В Тульской области временно отключат ряд радиостанций

 

- 6 -

В Туле жители улицы Тупик реки Воронки вручную строят дамбы от затоплений

 

- 7 -

В Туле ищут директора кукольного театра

 

- 8 -

Названа дата празднования Дня города Тулы

Опрос

Лучший комментатор - ...

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:18 +7
10 лучших комментариев: 23 мая - 10 июля
10 лучших комментариев: 23 мая - 10 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.