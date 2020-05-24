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В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус

В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус

На строгий карантин отправили пять человек.

Как сообщает ТГПУ им. Л. Н. Толстого, у студентки международного факультета была подтверждена коронавирусная инфекция. На текущий момент состояние девушки удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

- Администрация вуза предпринимает все необходимые профилактические меры по недопущению распространения вируса. На строгий карантин было отправлено пять человек, непосредственно контактировавших с девушкой. Весь этаж общежития находится в повышенном режиме самоизоляции.

Студентам оказывается всесторонняя помощь и поддержка: организовано бесплатное питание, обеспечивается доставка питьевой воды, приобретаются необходимые бытовые принадлежности, — сообщается в группе ТГПУ ВКонтакте.

Члены ректората создали волонтерский корпус. Деканы и представители администрации вуза контролируют порядок соблюдения профилактических норм в общежитии, осуществляют мониторинг состояния здоровья студентов, оперативно реагируют на любые поступающие жалобы.

Если вы хотите оказать посильную волонтерскую помощь (организационную или по передаче продуктов питания), обращайтесь к декану международного факультета Кашпиревой Татьяне Борисовне.

Сюжет: Коронавирус
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