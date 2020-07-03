Модный рейд Myslo: что в тренде этим летом?

Ограничения не останавливают тех, кто привык быть стильным. Туляки, которых мы встретили на улицах города, рассказали, что они думают о летней моде и как оставаться в тренде, даже когда магазины закрыты.

Петр Демиденко, 35 лет, специалист сферы питания

На Петре: кепку, очки, сумку заказал на «Алиэкспресс», цепочку подарили на день рождения, футболка Terranova, смарт-часы Samsung, джинсы Denim Republic, кроссовки Versace.

Выбираю одежду так, чтобы она вписывалась в мой стиль, сочеталась между собой и была не как у всех.

По магазинам ходить люблю, но шопоголиком себя не назову, поэтому закрытие ТЦ переношу спокойно.

Любимые аксессуары – серебряные кольца.

Последнее приобретение: купил на «Алиэкспресс» зимние ботинки из меха пони.

Никогда не надену: обтягивающие майки.

Владимир Лашков, 30 лет, инженер

На Владимире: джинсы «Твое», футболка House, очки и ботинки no name, часы Amazfit.

При выборе одежды на первом месте - удобство. Я работаю на предприятии, ходить приходится много, поэтому мне должно быть комфортно.

По магазинам не то что бы скучаю, но новые джинсы купить уже пора. За это время привык ходить в маске, единственное неудобство – не видно бороды и усов, которые являются частью моего стиля. Три месяца назад сбрил их, теперь отращиваю. Усы красиво закручиваются даже без укладки.

Никогда не надену: джинсы с высокой талией и широкие укороченные брюки.

Александра Лашкова, 30 лет, банковский работник

На Александре: босоножки Kari, брюки-кюлоты House, рубашка из мужского отдела Modis, часы Daniel Wellington, сумка и очки no name, серьги с «Алиэкспресс».

Из последних трендов моды мне нравятся свободный крой, расслабленный стиль и женственность.

Предпочитаю не тратить много денег на одежду: масс-маркет дает все возможности следить за часто меняющимися тенденциями моды без серьезных затрат. Хотя и покупаю многое в интернете, но открытия магазинов жду: все-таки вещи хочется потрогать перед покупкой, да и офлайн следить за новинками проще. Босоножки купила с квадратным мысом. Тоже тренд и очень удобны.

Любимая вещь в гардеробе: черное платье в белый горошек. Универсальный наряд: ношу его и летом, и зимой, в нем можно и на праздник, и в отпуск.

Табу в одежде: нет. Наверное, не существует такой вещи, которую я не смогла бы надеть.

Владислава Мартынова, предприниматель

На Владиславе: костюм Speedway из своего магазина одежды, кроссовки Nike, часы Ferruсci.

Слежу за модой в силу своей работы: у меня магазин женской одежды. Покупательницы у нас взрослые, предпочитают деловые и нарядные вещи, а мне больше по душе что-то простое, минималистичное и свободное.

На карантине без шопинга не страдала: в своем магазине всегда можно найти что-то новое.

Аполлинария Миронова, 20 лет, модель, студентка

Кулон-ключ Tiffani, кроссовки Louis Vuitton, рюкзак Chanel, брюки из шоурума meowone.brand, топ, кепка и серьги Zara.

За модой, конечно, слежу, но всё же важнее, чтобы одежда была подобрана со вкусом. Сейчас мне больше по душе спортивный стиль.

Самая любимая вещь – пиджак Balmain, подарок мамы моего парня. Его можно сочетать с чем угодно.

Не люблю вульгарной и аляпистой одежды, стараюсь соблюдать правила сочетания цветов, предпочитаю оригинальные бренды.

Валерия Бекетова, 23 года, художник

На Валерии: кроссовки Demix, остальные вещи куплены в магазинах масс-маркета или заказаны в интернете.

Стиль – это не о трендах, а о том, как ты чувствуешь себя в одежде. Главное, чтобы она нравилась тебе, и неважно, что об этом думают другие.

При выборе одежды ориентируюсь на то, что мне близко по стилю и покупаю то, что буду носить с удовольствием. Обычно покупаю вещи в интернете, поэтому неудобств от закрытия магазинов не ощутила.

Любимая вещь – классная шелковая пижамная рубашка темно-зеленого цвета. Когда я ее надеваю, чувствую себя супер и вижу восторженные взгляды других людей. Так как это сложны предмет гардероба по цвету и крою, миксую ее с простыми вещами – например, с джинсами-бойфрендами и кроссовками.

К лету купила несколько простых базовых топов, шорт, юбок и бермуды, которые сейчас актуальны. Еще планирую купить пиджак оверсайз, буду носить его с велосипедками.

Вещь-мечта: красивое свадебное платье.

Никогда не надену: что-то слишком открытое, например, платье с декольте и голой спиной.

Юлия Соколова, 35 лет, молодая мама

На Юлии: блузка и обувь H&M, юбку шила на заказ, очки Guess.

Главное при выборе одежды: чтобы хорошо сидела, шла мне и была комфортной. Люблю все летящее, свободное, не обтягивающее.

К лету практически все купила в H&M через интернет. Но по магазинам походить хочется: люблю мерить и не люблю возиться с возвратом неподошедших вещей.

Все самые любимые вещи в гардеробе сшиты на заказ. Я люблю платья в пол, но из-за моего высокого роста им обычно не хватает длины. Поэтому приходится шить, чтобы все подходило.

Никогда не надену: супермини и вещи с большими плечами.