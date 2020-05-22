13 лучших комментариев: 11 - 22 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Руководитель Следственного
управления СК РФ по Тульской области покинул свой пост
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Сотрудники ППС, казаки и дружинники проверили соблюдение «масочного» режима в Центральном парке Тулы
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В Тулу вернулись вечерние пробки
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Полицейские напоминают тулякам о соблюдении «масочного режима»: фоторепортаж
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Тульская природа очистилась!!!!
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В Щекино девушка украла из магазина
12 флаконов шампуня
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Туляки просят власти почистить пруд в Мясново, чтобы спасти редких черепах
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Четыре сексуальные тулячки борются за победу в конкурсе «Мисс MAXIM»
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Производитель нижнего белья предлагает тульской медсестре работу моделью
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Когда в Центральную Россию
вернется теплая погода?
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В Тульской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров
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В соцсетях туляки обсуждают медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника
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Тульскую «медсестру в бикини» теперь обсуждают с другого ракурса: новое фото
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