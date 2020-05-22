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13 лучших комментариев: 11 - 22 мая

13 лучших комментариев: 11 - 22 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Руководитель Следственного
управления СК РФ по Тульской области покинул свой пост
 

 

- 2 -

Сотрудники ППС, казаки и дружинники проверили соблюдение «масочного» режима в Центральном парке Тулы
 

 

- 3 -

В Тулу вернулись вечерние пробки
 

 

- 4 -

Полицейские напоминают тулякам о соблюдении «масочного режима»: фоторепортаж
 

 

- 5 -

Тульская природа очистилась!!!!
 

 

- 6 -

В Щекино девушка украла из магазина
12 флаконов шампуня
 

 

- 7 -

Туляки просят власти почистить пруд в Мясново, чтобы спасти редких черепах
 

 

- 8 -

Четыре сексуальные тулячки борются за победу в конкурсе «Мисс MAXIM»
 

 

- 9 -

Производитель нижнего белья предлагает тульской медсестре работу моделью
 

 

- 10 -

Когда в Центральную Россию
вернется теплая погода?
 

 

- 11 -

В Тульской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров
 

 

- 12 -

В соцсетях туляки обсуждают медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника
 

 

- 13 -

Тульскую «медсестру в бикини» теперь обсуждают с другого ракурса: новое фото
 

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Автор: Алексей Герасимов
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9 лучших комментариев: 1 - 10 мая
9 лучших комментариев: 1 - 10 мая
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