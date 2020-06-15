Терминатор уже не тот? В Туле ночью разгуливал голый мужчина с завязанными глазами

Фото «Тула жесть» vk.com/tulazest

Очевидцы засняли странного мужчину, бродившего нагишом с повязкой на глазах на ул. Лейтейзена в половине третьего ночи. Пост вызвал бурное обсуждение. Причем как самого нудиста, так и автора фото:

Пользователи сошлись во мнении, что мужчина, скорее всего, проспорил.

Тем не менее, в комментариях некоторые утверждают, что уже видели этого нудиста, якобы он в таком виде прогуливается не в первый раз.

Мужчину-голыша в комментариях называют и Терминатором, и Маугли, и предполагают, что у него есть «шапка-невидимка, но что-то пошло не так».

А почему бы и нам не провести тут конкурс а-ля «Придумай подпись к фото»? Вот вам фото:

С вас — подпись в комментариях. Мы отберем самые залайканные комментарии и выберем из них лучший. Итоги конкурса подведем в среду. За самый забавный и оригинальный комментарий будет приз – термокружка из «Декатлона». Хорошенькая!