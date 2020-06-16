15 классных мест для отдыха у воды в Тульской области

Путеводитель с фото для тех, кому надоел жаркий и душный город

С 16 июня указом губернатора в Тульской области сняты ограничения на работу официальных зон отдыха и пляжей.

И это здорово, ведь солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. В смысле, друзья иммунитета и враги коронавируса. Впрочем, туляки не сильно заморачивались запретами. Например, в День России, который выдался жарким, все мало-мальски пригодные для купания и отдыха водоемы были оккупированы – яблоку негде было упасть. Народ купался и загорал, невзирая на рейды полиции и угрозу штрафа. И активно делился своими фотографиями в соцсетях.

Кондуки

Голубая вода, Донской

Гремячее, Новомосковский округ

Метеорологи обещают в ближайшие дни жару – до плюс 30 градусов днем и около плюс 20 градусов ночью, солнечно и сухо, правда, местами возможны грозы. Вода в местных водоемах уже прогрелась до плюс 20 градусов.

Куда поехать отдохнуть на природу к воде? В регионе 52 официальных пляжа. Они прошли проверку и готовы к открытию. Еще больше – просто популярных мест отдыха, не имеющих статуса зоны отдыха. И если вы не знаете, куда поехать, мы покажем, где побывали в ближайшие дни сотрудники редакции Myslo– смотрите и выбирайте:

В Туле

Пруд в Центральном парке им. Белоусова.

Излюбленное место отдыха туляков. Находится в центре города.

Пляж начнет работать с 18 июня. К этому времени будут установлены лежаки, зонтики, привезены катамараны и лодки. А сам пляж еще раз осмотрят уполномоченные лица из ГИМС и Роспотребнадзора. Кстати, в этом году на всей пляжной территории заменили песок, сделали исследования воды, водолазы очистили дно купальной зоны. На пляже Центрального парка есть пирс и пристань, лежаками можно пользоваться бесплатно. Обустроены современный спасательный пост и детская купальная зона. На пляже работают фельдшер и квалифицированные спасатели.

Река Воронка

Излюбленное место отдыха туляков. Находится в черте города в Скуратовском микрорайоне Привокзального округа. Расстояние от Тулы – 8 км.

Добраться до пляжа можно на машине (будут трудности с парковкой), на общественном транспорте или велосипеде.

Местность: смешанный лес и частный сектор вокруг.

Инфраструктура: два пляжа. Небольшой пятачок отсыпан песком, большая часть пляжа – трава. Есть навесы, мангальная зона, детская площадка, кабинки для переодевания, площадка для пляжного волейбола.

До 50 км от Тулы

Пруд в дер. Крутое

Зона отдыха на этом пруду называется «Ильинка». Расстояние от Тулы 11 км.

Добраться можно на машине или велосипеде по Новомосковскому шоссе.

Инфраструктура: очень скромный, небольшой и тихий пляж. На берегу чисто. В основном купаются местные жители. Есть кабинка для переодевания и туалет, урна для мусора. Рядом с пляжем - детская площадка и колодец с питьевой водой.

Безопасное место для купания небольшое, огорожено по периметру. Дежурит спасатель.

Бушовский пруд в пос. Синетулица

Большое озеро огромное, где летают чайки и можно заниматься водными видами спорта. Расстояние от Тулы 14 км.

Добраться можно на машине по Веневскому шоссе, проезжаем Крюково, мост через Тулицу, напротив указателя Синетулица - налево. Далее вдоль дачных домиков прямо до кладбища, возле лесопосадки свернуть налево. Через поле (если сможете) ехать к пруду минут 5, но лучше не рисковать и двигаться пешком. Мест для парковки маловато.

Местность вполне живописная, но малолесистая, тени в жаркий полдень не найдете.

Инфраструктура: благоустроенная площадка для отдыха, небольшой песчаный пляж.

Карьер Барсуки

Когда-то культовое место для скалолазов и пловцов-самоучек, сейчас карьер заброшен, но по-прежнему популярен. Расстояние от Тулы – около 15 км.

Дорога от Барсуков – асфальтовая и немного грунтовой, проехать можно в любую погоду. Можно добраться на маршрутке №161, 162 от автостанции в Заречье до остановки «Большак».

Местность: белый камень скал и дачи вокруг.

Инфраструктура: никакой, зона отдыха «Скала» закрылась. Все мостки оказались ненужными – уровень воды в карьере сильно упал. До островов в центре карьера можно дойти вброд. Когда-то вода в карьере была прозрачная и студеная. Сейчас от былой мощи не осталось и следа.

Пруд в поселке Первомайский

Ухоженный пляж находится в парке пос. Первомайский Щекинского р-на. Расстояние от Тулы – 20 км.

Добраться легко на машине или на автобусе №117.

Местность: городской парк.

Инфраструктура: пруд глубокий, чистый, зона для купания огорожена буйками, дно песчаное, удобный спуск. Есть деревянный пирс для отдыха.

Благоустроена прибрежная зона: рядом с прудом небольшая территория отсыпана песком, есть навесы от солнца, лавочки, кабинки для переодевания, асфальтированная дорожка вокруг.

Пруд Полторы

Красивое место у деревни Грумант, с тыльной стороны музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Щекинском районе. Расстояние от Тулы – 20 км.

Дорога до деревни – по трассе М2 до парка-отеля «Грумант», затем по грунтовой дороге по деревне и полю. Большие колеи, после дождя дорога фактически непроезжая (проверено). Если располагаться с палатками, то лучше заезжать со стороны дер. Телятинки.

Местность: живописная. Рядом ельник Ясной Поляны и смешанный лес, шума трассы не слышно.

Инфраструктура: деревянные сходни и небольшой пятачок песка.

Пруд в Обидимо

Популярное место отдыха в Большой Туле, Зареченский округ. Расстояние от Тулы 24 км.

Как добраться: автобус №162, автобус №162К «Тула-Обидимо» с автостанции Заречье до конечной остановки, затем пешком. Для водителей — GPS: 54.301333, 37.394751.

Местность: пляж травяной, очень большой. Вход в воду удобный, но дно илистое.

Инфраструктура: сфера для бега по воде, аттракцион, имитирующий катание на «банане», есть кафе и площадка для волейбола, раздевалки и туалет, кабинки для переодевания, туалет.

Рядом с территорией имеется маленькая бесплатная парковка. Въезд на большую благоустроенные парковку платный.

Пруд Волгодон

Небольшой пляж находится между поселками Ревякино и Федяшево в Ясногорском районе. Расстояние от Тулы – 25 км.

Добраться до пляжа можно электричкой Тула – Москва до станции Ревякино или на автобусе Тула – Ревякино. На автомобиле – через Ревякино, далее поворот налево у СНТ №28. От СНТ дорога грунтовая, после дождя проехать проблематично.

Местность: Волгодон – народное название запруды на реке Тулица. Пляж песчаный, дно в нескольких метрах от берега – тоже, дальше илистое. Рядом с прудом тенистая посадка, где можно расположиться с пледами, матрасами и шашлыками.

До 100 км от Тулы

Река Вашана

Уютный и небольшой пляж находится в деревне Бунырево Алексинского района. Расстояние от Тулы – 70 км.

Дорога от Бунырево асфальтовая, парковки фактически нет.

Местность: пляж находится в низине у реки, вокруг сосны, создающие приятную полутень.

Инфраструктура: песок, детская площадка, остатки кафе (используются как кабинка для переодевания). Есть мостки для ныряния. Сама речка неширокая, мелкая, вода студеная, дно каменистое, течение быстрое.

Пляж Оки в Бунырево размыт разлившейся рекой.

А в Егнышевке и в Поленово его просто затопило.

Кондуки

Природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» в деревне Кондуки. Расстояние от Тулы – 76 км.

Дорога – только на машине. Так как зона комплекса была закрыта в связи с карантином, на въезде установлены бетонные блоки. С 16 июня их должны убрать.

Местность: фантастический пейзаж, нереальные краски воды и окружающей природы. Ради фотосессий сюда едут со всей России.

Еще недавно здесь постоянно дежурил наряд полиции. Только 12 июня полиция остановила на въезде почти 1000 машин из разных регионов страны. Было остановлено 70 протоколов об административных правонарушениях.

Городской пляж Суворова

Небольшой городской пляж на берегу водохранилища. Расстояние от Тулы – 97 км.



Пляж находится в черте города, так что до пляжа можно добраться по хорошей асфальтовой дороге. Можно дойти пешком из города.

Местность: с одной стороны живописные виды берегов водохранилища, с другой – вид на Черепетскую ГРЭС. Свежим воздухом подышать вряд ли получится.

Инфраструктура: детская площадка, лавочки, зонтики, кабинки для переодевания, навесы, привозной песок.

Совет местных: лучше проехать еще 10-15 км на «голубые озера». Красота такая же, как в Кондуках, только еще сосны вокруг растут.

Свыше 100 км от Тулы

Река Снежедь

Настоящий чернский оазис обнаружен в селе Тургенево на живописной речке Снежедь. Расстояние от Тулы – 117 км.

Дорога от Тургенево обычная, приличная от начала до конца, кроме последних 100 метров перед зоной отдыха, после съезда с трассы под мост – лужи и ямки.

Местность: с одной стороны лес, с другой – речка. Между ними лужок и колея дороги.

Инфраструктура: привозной желтенький песок, 5 зонтиков от солнца, лавочки, 2 кабинки для переодевания. Есть спасательная вышка и огромная тарзанка. Спуск в воду – по аккуратным деревянным сходням.

Сама речка неширокая, чистая, вода студеная.

Река Красивая Меча

Уютный и небольшой пляж Толбузино находится между населенными пунктами Баскаково и Толбузино в Воловском районе. Расстояние от Тулы – 120 км.

Дорога от Баскаково обычная, грунтовая. В сухую погоду можно добраться на автомобиле. Но если пойдет сильный дождь, то без помощи трактора не обойтись (проверено).

Местность: пляж находится в низине у реки, кругом поля, трава не кошена, по пояс, есть опасность подцепить клещей.

Инфраструктура: привозной желтенький песок, 1 зонтик от солнца, лавочки, 1 кабинка для переодевания, туалет. Спуск в воду – по деревянным сходням.

Сама речка неширокая, вода студеная, дно илистое.

Продолжение следует. В ближайшие выходные вы протестируем другие водоемы и пляжи. Ваши пожелания учтем - пишите в комментариях под постом.



