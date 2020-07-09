Крышу дома сорвал ураган: можно ли рассчитывать на компенсацию?

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В редакцию Myslo обратилась тулячка Мария Б., проживающая в селе Хрущево. Накануне, во время штормового ветра, с крыши ее многоэтажки сорвало кровельное покрытие. Женщина поинтересовалась, может ли она рассчитывать на какую-либо компенсацию. Вот что ответил ей наш юрист Евгений Черников:

Евгений Черников

– Основным и главным инструментом защиты рисков гибели своего имущества является страхование. Обыкновенно мы с улыбкой воспринимаем предложение страховых агентов о страховании имущества от стихийных бедствий. Но страховой случай может произойти раз в несколько десятков лет, но зато у страхователя есть гарантии, что он получит компенсацию за погибшее имущество.

Законодательство России не предусматривает автоматического страхования всего имущества для граждан, потому и рекомендуется страховать свое имущество в компаниях. И это справедливо, поскольку право собственности обязательно включает в себя и риски, в том числе риск утраты этой собственности.

Если имущество (например дом, у которого снесло ураганом крышу) было застраховано, необходимо обратиться в страховую компанию. Предварительно стоит зафиксировать факт наступления страхового случая, чтобы не вызывать сомнений у страховщиков.

Если было повреждено общее имущество – например крыша многоквартирного дома – то чинить это имущество будет управляющая компания в рамках своих обязанностей, за счет обычных ежемесячных платежей жителей. Если было повреждено общее имущество не многоквартирного, а просто совместного домовладения, например у дома на несколько семей, собственникам придется скидываться и чинить за свой счет.

Законодательством региона может быть предусмотрена единовременная компенсация пострадавшим в результате стихийных бедствий. Такие компенсации выплачиваются в том случае, если власти региона признают соответствующий катаклизм стихийным бедствием.