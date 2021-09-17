6 лучших комментариев: 10 - 17 сентября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тульскую администрацию накажут за нарушения противоковидных мер в День города
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Отопительный сезон в Тульской области: стала известна дата старта
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В Маслово проросли пешеходные дорожки: Тулаавтодор назвал это локальным дефектом
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Туляк украл 11 упаковок мороженого
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Новый туалет в тульском сквере оказался закрытым
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