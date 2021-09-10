В Маслово проросли пешеходные дорожки: Тулаавтодор назвал это локальным дефектом
Жители Маслово интересуются, как такой ремонт приняла комиссия.
В редакцию Myslo обратились жители поселка Маслово, которые возмущены халатным ремонтом тротуаров.
– Два года писали с просьбой положить тротуары. Положили — без подложки, без бордюров. А спустя пару недель они вообще проросли. Нам интересно, как комиссия смогла принять такую работу?
Данную ситуацию прокомментировали в ГУ ТО «Тулаавтодор»:
– После выполнения работ подрядной организацией были выявлены локальные дефекты асфальтобетонного покрытия указанных пешеходных дорожек. Подрядной организации направлено претензионное письмо об устранении недостатков.
Другие статьи по темам