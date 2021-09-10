В Маслово проросли пешеходные дорожки: Тулаавтодор назвал это локальным дефектом

Жители Маслово интересуются, как такой ремонт приняла комиссия.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Маслово, которые возмущены халатным ремонтом тротуаров.

– Два года писали с просьбой положить тротуары. Положили — без подложки, без бордюров. А спустя пару недель они вообще проросли. Нам интересно, как комиссия смогла принять такую работу?

Данную ситуацию прокомментировали в ГУ ТО «Тулаавтодор»: