новости
новости
Регистрация
В Маслово проросли пешеходные дорожки: Тулаавтодор назвал это локальным дефектом

В Маслово проросли пешеходные дорожки: Тулаавтодор назвал это локальным дефектом

Жители Маслово интересуются, как такой ремонт приняла комиссия.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Маслово, которые возмущены халатным ремонтом тротуаров.

– Два года писали с просьбой положить тротуары. Положили — без подложки, без бордюров. А спустя пару недель они вообще проросли. Нам интересно, как комиссия смогла принять такую работу?

Данную ситуацию прокомментировали в ГУ ТО «Тулаавтодор»:

– После выполнения работ подрядной организацией были выявлены локальные дефекты асфальтобетонного покрытия указанных пешеходных дорожек. Подрядной организации направлено претензионное письмо об устранении недостатков.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:15 +4
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаМасловоремонтобращение читателя
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Клиенты ВТБ в Тульской области увеличили спрос на ипотеку на 18%
Клиенты ВТБ в Тульской области увеличили спрос на ипотеку на 18%
Убила сына, который отказывался изменить жизнь: новомосковской пенсионерке огласили приговор
Убила сына, который отказывался изменить жизнь: новомосковской пенсионерке огласили приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.