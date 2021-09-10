6 лучших комментариев: 3 - 10 сентября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Алексинскую районную больницу будут привлекать узких специалистов
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В кимовской семье родились четверняшки
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«Вон она, труба!»: в черте города в Тулицу сливают белые мутные отходы
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Лобовое столкновение двух трамваев в Туле: пострадали четыре пассажира
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В Щекинском районе задержан конопляный плантатор
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В Алексине у подъезда жилого дома обнаружили труп мужчины
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