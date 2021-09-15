Отопительный сезон в Тульской области: стала известна дата старта

В беседе с журналистами Олег Дючков отметил, что на территории Тульского региона отопительный сезон начнется уже завтра, 16 сентября. В первую очередь тепло начнут подавать в социальные объекты – больницы, школы и детские сады.

Напомним, вчера мы писали о том, что в Туле в ближайшее время включат отопление. Об этом Myslo сообщил сити-менеджер Дмитрий Миляев.

На данный момент в три соцобъекта уже начали подавать тепло. Это связано с изменением погодных условий и прогнозируемым понижением температуры воздуха в ночное время.