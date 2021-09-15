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Новый туалет в тульском сквере оказался закрытым
Автор Полина Салькова.

Новый туалет в тульском сквере оказался закрытым

Активисты проверили работу туалета, установленного накануне в Могилевском сквере на проспекте Ленина.

Ребята из тульских «Городских проектов» проверили работу нового общественного туалета в Могилевском сквере. Напомним, общественный туалет открыли вчера, 14 сентября, на проспекте Ленина в Могилевском сквере. 

Однако в день открытия в 20.00 туалетный комплекс оказался закрытым.

Myslo запросил часы работы туалета у чиновников. Как сообщил редакции источник в администрации, сегодня этот вопрос будет решаться. О том, как будет работать туалет, мы обязательно сообщим.

 

Myslo уже писал, что современные модульные туалеты будут установлены в ближайшее время во всех округах Тулы: два в Пролетарском и по одному в Зареченском, Центральном и Советском. Один из них уже смонтирован в Могилевском сквере за кафе.

Туалет полностью автономный, для его работы необходимо только электричество. Вода в кран и на слив поступает из бака-накопителя, кабинки отапливаются в зимнее время. А в установленных внутри колонках еще и музыка звучит.

Начальник по Центральному округу Тулы Александр Корнеичев рассказал Myslo, что за содержание туалета будет отвечать МКУ «Сервисный центр города Тулы»:

– Туалет будут убирать ежедневно. Он подключен только к электричеству, поэтому баки с водой будут ежедневно пополняться, а ассенизаторская машина будет забирать содержимое накопителя. Эти биотуалеты закупили после обращения жителей. Прошу туляков бережно относиться к туалетам и не ломать их, как это произошло несколько дней назад на Казанской набережной в День города.

Напомним, что на одном из оперативных совещаний губернатор Алексей Дюмин поручил обустроить в 28 общественных пространствах двадцати муниципалитетов модульные места общего пользования.

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Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 09:40 +6
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