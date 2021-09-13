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Тульскую администрацию накажут за нарушения противоковидных мер в День города

Тульскую администрацию накажут за нарушения противоковидных мер в День города

Возбуждено дело об административном нарушении.

В период празднования 875-летнего юбилея со дня основания города Тулы 11 сентября этого года выявлены нарушения противоковидных мер. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, было выявлено большое скопление зрителей на отдельных локациях, а также несоблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции.
 
«В отношении должностного лица администрации города Тулы, ответственного за организацию праздничных мероприятий, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которое будет направлено в суд», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.
 
Штраф на должностное лицо по данной статье составляет от 50 до 150 тысяч рублей.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:25 +9
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Тула
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