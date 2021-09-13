Тульскую администрацию накажут за нарушения противоковидных мер в День города

В период празднования 875-летнего юбилея со дня основания города Тулы 11 сентября этого года выявлены нарушения противоковидных мер. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, было выявлено большое скопление зрителей на отдельных локациях, а также несоблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции.

«В отношении должностного лица администрации города Тулы, ответственного за организацию праздничных мероприятий, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которое будет направлено в суд», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Штраф на должностное лицо по данной статье составляет от 50 до 150 тысяч рублей.