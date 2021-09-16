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Туляк украл 11 упаковок мороженого

Туляк украл 11 упаковок мороженого

Сейчас мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, на улице Кауля некий злоумышленник ночью взломал палатку, в которой продавали мороженое. Похититель утащил 11 упаковок на сумму 20 000 рублей.

Стражи порядка довольно быстро вычислили подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 28-летний местный житель. Сейчас мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело. 

Отметим, в августе мы писали про туляка, который украл коробку мороженого. Мужчину поймали, когда он лакомился добычей. 

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