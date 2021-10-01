9 лучших комментариев: 17 сентября - 1 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Тульской области жители блокадного Ленинграда получат выплату в 50 тысяч рублей
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22 сентября состоится церемония вступления в должность губернатора Тульской области Алексея Дюмина
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Вместо двух — одна: на проспекте Ленина в Туле предлагают объединить остановки
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Инфекция становится более стремительной: врачи заявили о резкой смене симптомов коронавируса
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Тульскую область представили на крупном туристическом форуме
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«Тульский стыд»: жители обсуждают самовар-качок в кремле
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В Тульской области разработают новые ограничения по коронавирусу
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Активисты бьют тревогу: «Подрядчик срывает сроки ремонта трамвайных путей на ул. Советской»
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Жители села Частое о «лошадином» соседстве: «Мы боимся выйти на улицу!»
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