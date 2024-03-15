Закрытие Губернского катка, Масленица-2024 и много концертов: выходные в Туле

Закрытие Губернского катка
Где: Площадь Ленина.
17 марта Губернский каток завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.
Масленица-2024
Где: Тула.
В Туле продолжается Масленичная неделя. Собрали для вас самые интересные праздничные мероприятия.
Neverlove
Где: Backstage.
Стоимость: от 800 руб.
17 марта в Backstage в рамках NEXT LEVEL TOUR выступят самые эксцентричные и яркие глэмеры российской метал-сцены — Neverlove.
Александр Розенбаум
Стоимость: от 2500 руб.
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15 марта в Городском концертном зале выступит Александр Розенбаум.
Сильный баритон, мужественная внешность, неизменная гитара в руках — этому артисту не нужно больше ничего, чтобы собирать полные залы в любом городе России и даже других стран. Заслуженный и по-настоящему народный артист России Александр Розенбаум вскоре выступит со своими нестареющими и всеми любимыми песнями перед жителями города.
Мураками
Где: Backstage.
Стоимость: от 1700 руб.
17 марта в клубе Backstage выступит группа «Мураками».
Самая солнечная рок-группа страны — «Мураками» — отправляется в грандиозный тур! В 2024 году команде исполняется 20 лет — и за эти годы собралось немало историй, которыми музыкантам не терпится поделиться с поклонниками.
Рок-Острова
Где: Harat's Pub.
Стоимость: от 2000 руб.
17 марта в Harat's Pub пройдет концерт легендарной группы «Рок-Острова».
Квартирники в кафе «Октавы»
17 марта в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит группа «ОМАЙГАД».
Молодежная тульская группа выступит с акустическим концертом и
представит свой дебютный мини-альбом «Оглянись!». Творчество группы будет интересно тем, кто любит музыку в стиле рок и инди-рок. Синтез живой энергии, честности и бескомпромиссности для тех, кто ищет красоту и искренность.
Лекции Станислава Дробышевского
Где: Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.».
16 и 17 марта в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» состоятся лекции палеоантрополога Станислава Дробышевского.
День рождения «Октава_Ю»
Где: Кластер «Октава».
16 марта в творческом кластере «Октава» молодежное пространство «Октава_Ю» отметит первый год своей работы. Подростки делают мероприятие для подростков.
Ускользающая память
Где: Тульская областная научная библиотека.
16 марта в Тульской областной научной библиотеке откроется фотовыставка члена Союза Фотохудожников России Натальи Шатохиной «Ускользающая память».
Данная выставка является исследованием на тему: какая она Москва? С бешеным темпом меняющая свой облик, Москва, которую не знают даже сами жители столицы.
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
16 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».
Холоп 2
Мастер и Маргарита
Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.