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Закрытие Губернского катка, Масленица-2024 и много концертов: выходные в Туле

Закрытие Губернского катка, Масленица-2024 и много концертов: выходные в Туле

А еще День рождения молодежного проекта «Октавы», фотовыставка и спектакль «Москва-Петушки» — в нашем обзоре.

Закрытие Губернского катка

Когда: 17 марта, воскресенье, 18.00.
Где: Площадь Ленина.
 

Закрытие Губернского катка

17 марта Губернский каток завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.

 

Масленица-2024

Когда: 15–17 марта.
Где: Тула.
 

Масленица-2024: блины, балаган и молодецкие забавы

В Туле продолжается Масленичная неделя. Собрали для вас самые интересные праздничные мероприятия.

 

Neverlove

Когда: 17 марта, воскресенье, 19.00.
Где: Backstage.

Стоимость: от 800 руб.

Neverlove

17 марта в Backstage в рамках NEXT LEVEL TOUR выступят самые эксцентричные и яркие глэмеры российской метал-сцены — Neverlove.

 

Александр Розенбаум

Когда: 15 марта, пятница, 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 2500 руб.
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Александр Розенбаум

15 марта в Городском концертном зале выступит Александр Розенбаум.

Сильный баритон, мужественная внешность, неизменная гитара в руках — этому артисту не нужно больше ничего, чтобы собирать полные залы в любом городе России и даже других стран. Заслуженный и по-настоящему народный артист России Александр Розенбаум вскоре выступит со своими нестареющими и всеми любимыми песнями перед жителями города.

 

Мураками

Когда: 17 марта, воскресенье, 17.00.
Где: Backstage.
Стоимость: от 1700 руб.
 

Мураками

17 марта в клубе Backstage выступит группа «Мураками».

Самая солнечная рок-группа страны — «Мураками» — отправляется в грандиозный тур! В 2024 году команде исполняется 20 лет — и за эти годы собралось немало историй, которыми музыкантам не терпится поделиться с поклонниками.

 

Рок-Острова

Когда: 17 марта, воскресенье, 19.00.
Где: Harat's Pub.
Стоимость: от 2000 руб.
 

Рок-Острова

17 марта в Harat's Pub пройдет концерт легендарной группы «Рок-Острова».

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 17 марта, воскресенье, 19.00.
Где: Кафе «Октавы».
 

Квартирники в кафе «Октавы»

17 марта в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит группа «ОМАЙГАД».

Молодежная тульская группа выступит с акустическим концертом и 
представит свой дебютный мини-альбом «Оглянись!». Творчество группы будет интересно тем, кто любит музыку в стиле рок и инди-рок. Синтез живой энергии, честности и бескомпромиссности для тех, кто ищет красоту и искренность.

 

Лекции Станислава Дробышевского

Когда: 16–17 марта, суббота–воскресенье, 16.00, 15.00.
Где: Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.».
 

Лекции Станислава Дробышевского

16 и 17 марта в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» состоятся лекции палеоантрополога Станислава Дробышевского.

 

День рождения «Октава_Ю»

Когда: 16 марта, суббота, 15.00.

Где: Кластер «Октава».

День рождения «Октава_Ю»

16 марта в творческом кластере «Октава» молодежное пространство «Октава_Ю» отметит первый год своей работы. Подростки делают мероприятие для подростков.

 

Ускользающая память

Когда: 16 марта, суббота, 14.00.

Где: Тульская областная научная библиотека.

Ускользающая память

16 марта в Тульской областной научной библиотеке откроется фотовыставка члена Союза Фотохудожников России Натальи Шатохиной «Ускользающая память».

Данная выставка является исследованием на тему: какая она Москва? С бешеным темпом меняющая свой облик, Москва, которую не знают даже сами жители столицы.

 

Москва-Петушки

Когда: 16 марта, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва-Петушки

16 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».

а что в кино?

Холоп 2

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени…
 

Мастер и Маргарита

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
 

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