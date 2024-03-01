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Лекции Станислава Дробышевского

Лекции Станислава Дробышевского

16 и 17 марта 2024 года в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» состоятся лекции палеоантрополога Станислава Дробышевского.

Первое выступление ученого запланировано на субботу, 16 марта. Большинство людей склонно представлять наших предков неотесанными чурбанами, без всякого намека на тонкость чувств, с самыми примитивными побуждениями и низменными инстинктами. Но как же тогда возникли наши мораль, нравственность, сострадание и доброта? Как мы можем узнать об этом? Какие свидетельства сохранила на этот счет земля? Об этом – лекция «Мораль в палеолите». Начало – в 16:00. Продолжительность – 1 час.

17 марта, в воскресенье, состоится лекция «Кухня каменного века», посвященная питанию людей, живших за тысячи лет до нашей эры. Сейчас палеодиета, копирующая рацион наших предков – модное явление, насчитывающее немало последователей. А какие блюда на самом деле украшали пиршества наших предков? Как они это готовили? Чем они
заменяли отсутствие горшков и плит, тарелок и стаканов, ложек и вилок? Вкусно ли жилось в каменном веке? Надо ли нам завидовать и пытаться приобщиться к рецептам прошлого? Об всем этом мы узнаем из лекции Станислава Дробышевского. Начало – в 15.00. Продолжительность – 1 час.

На вопрос «В чем преимущество личного присутствия на лекции перед просмотром записи этого же материала?» Станислав Дробышевский отвечает так: «Не все видно в записи, мимику и жестикуляцию видео плохо передает. И можно спросить о всяком!».

Действительно, формат лекций Дробышевского позволяет каждому присутствующему в аудитории задать свои вопросы после основной части выступления. Яснополянская публика давно знакома с научно-просветительской работой ученого. В Доме культуры «Ясная Поляна» Станислав Дробышевский выступал трижды: в марте 2019
года с лекцией «Жизнь простеца и хитреца: быт прошлого и его биологические последствия», в феврале 2022 года с лекцией «Груз прошлого в нашем мозге» и в октябре утого же года с лекцией «Любовь в каменном веке». В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» Дробышевский выступит впервые.

Подробности – на сайте музея. Адрес: ул. Металлистов, 25.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
16 марта 2024, суббота
16:00
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17 марта 2024, воскресенье
15:00
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