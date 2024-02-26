15 марта в Городском концертном зале выступит Александр Розенбаум.



Сильный баритон, мужественная внешность, неизменная гитара в руках — этому артисту не нужно больше ничего, чтобы собирать полные залы в любом городе России и даже других стран. Заслуженный и по-настоящему народный артист России Александр Розенбаум вскоре выступит со своими не стареющими и всеми любимыми песнями перед жителями города.

Александр Розенбаум — из плеяды тех редких артистов, которые умеют держать внимание публики в течение всего выступления. На одном дыхании зрители слушают его живые песни в течение двух часов и требуют снова на бис! Голос его завораживает мелодичностью и в то же время пронизывает жизненной энергией. Его песни заставляют задуматься о вечном, они напоминают о быстротечности времени. Александр Розенбаум поёт песни, которые пробуждают в людских душах любовь и доброту, поэтому на его концерты хочется ходить снова и снова... Каждый из почитателей творчества Александра Яковлевича находит в его репертуаре свои песни, но есть среди них и те, которые, бесспорно, стали народными.



Стоимость: от 2500 руб.