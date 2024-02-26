  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Александр Розенбаум - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

15 марта в Городском концертном зале выступит Александр Розенбаум.

Сильный баритон, мужественная внешность, неизменная гитара в руках — этому артисту не нужно больше ничего, чтобы собирать полные залы в любом городе России и даже других стран. Заслуженный и по-настоящему народный артист России Александр Розенбаум вскоре выступит со своими не стареющими и всеми любимыми песнями перед жителями города.

Александр Розенбаум — из плеяды тех редких артистов, которые умеют держать внимание публики в течение всего выступления. На одном дыхании зрители слушают его живые песни в течение двух часов и требуют снова на бис! Голос его завораживает мелодичностью и в то же время пронизывает жизненной энергией. Его песни заставляют задуматься о вечном, они напоминают о быстротечности времени. Александр Розенбаум поёт песни, которые пробуждают в людских душах любовь и доброту, поэтому на его концерты хочется ходить снова и снова... Каждый из почитателей творчества Александра Яковлевича находит в его репертуаре свои песни, но есть среди них и те, которые, бесспорно, стали народными.

Стоимость: от 2500 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
15 марта 2024, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Сила добра
18 октября - 23 марта 2023
Майский
В Арктику
28 февраля - 16 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 23 марта 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Воздух
18 января - 20 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 20 марта 2023
Алмаз Синема
Лонки — великий обманщик
29 февраля - 16 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.