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Мураками

Мураками

17 марта в клубе Backstage выступит группа «Мураками».

Самая солнечная рок-группа страны — «Мураками» — отправляется в грандиозный тур! В 2024 году команде исполняется 20 лет – и за эти годы собралось немало историй, которыми музыкантам не терпится поделиться с поклонниками. «Мураками» готовит новую электрическую программу, в которую войдут хиты в обновлённых аранжировках и редко исполняемые треки.

«Мураками» — российская рок-группа из Казани, образованная осенью 2004 года. Такие хиты, как «0 км» и «Бред» взорвали главные хит-парады и чарты, и принесли коллективу широкую известность. «Мураками» постоянно удивляют поклонников смешением жанров, удивительно тонкой лирикой и внезапными коллаборациями.

В составе группы – Диляра Вагапова (вокал), Раиль Латыпов (гитара), Ильдар Субаев (бас-гитара), Тарас Андреев (барабаны), Руслан Ибрагимов (гитара).

Стоимость: от 1700 руб.

Где и когда?
Backstage club
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
17 марта 2024, воскресенье
20:00
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