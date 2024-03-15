17 марта в Backstage в рамках NEXT LEVEL TOUR выступят самые эксцентричные и яркие глэмеры российской метал-сцены — Neverlove.



Готический шик, темная радость и уничтожающее безумие эстетики Neverlove — это то, что заставляет людей приходить на концерты каждый раз во все большем количестве. Слэмы, стейдждайвинг, трэш, угар и sexmetal — уже давно само собой разумеющееся на концертах банды, однако в этом туре у группы планируется ещё больше перфомансов, ещё лучший звук и шоу, и много сюрпризов, о которых ты даже не можешь подумать.



Стоимость: от 800 руб.