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Neverlove

Neverlove

17 марта в Backstage в рамках NEXT LEVEL TOUR выступят самые эксцентричные и яркие глэмеры российской метал-сцены — Neverlove.

Готический шик, темная радость и уничтожающее безумие эстетики Neverlove — это то, что заставляет людей приходить на концерты каждый раз во все большем количестве. Слэмы, стейдждайвинг, трэш, угар и sexmetal — уже давно само собой разумеющееся на концертах банды, однако в этом туре у группы планируется ещё больше перфомансов, ещё лучший звук и шоу, и много сюрпризов, о которых ты даже не можешь подумать.

Стоимость: от 800 руб.

Где и когда?
Backstage club
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
17 марта 2024, воскресенье
19:00
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