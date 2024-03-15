Центробанк разъясняет: когда инфляция хорошо, а когда — плохо и при чем тут ключевая ставка

Заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин рассказал, в каких случаях инфляция поднимает экономику, а в каких может погубить и как этому препятствует ключевая ставка.

Как возникает инфляция

Инфляция — это всегда устойчивый долговременный рост цен. Причем есть допустимый, желаемый рост, и есть естественный. В последнем случае инфляция становится ответом экономики (не только страны, но и конкретного производителя или продавца) на внешние факторы: соотношение экспорта и импорта, курс валют, показатели спроса и предложения.

Дмитрий Борискин — Почему растет инфляция? Это происходит по разным причинам. Например, вырос спрос — люди вдруг начинают покупать больше определенных товаров. Производители не всегда успевают подстроиться, а любой дефицит вызывает быстрый рост цен. Дефицит может возникнуть и по другой причине: если спрос остается тем же, но товаров и услуг становится меньше, то есть произошло сокращение предложения. Еще один фактор — ослабление национальной валюты. Если курс иностранных валют растет, импортные товары автоматически дорожают. Это тоже ведет к росту инфляции.

Четвертая причина — высокие инфляционные ожидания. Когда люди и бизнес ждут, что цены будут сильно расти, они покупают товары впрок. Ведь логичнее купить сегодня дешевле, чем переплачивать завтра. Предприятия начинают повышать цены на свою продукцию.

Представим фермера, который продает мясо и молоко. Если он ждет, что цены на ветеринарные препараты вырастут, то чтобы покрыть будущие расходы на сырье, он заранее начинает поднимать цену на товар. Все это подстегивает инфляцию.

Получается замкнутый круг: все ждут роста цен, и цены растут именно потому, что люди этого ждут. Сегодня инфляционные ожидания россиян находятся на достаточно высоком уровне — 12,7%.

Как определяется инфляция

Инфляция в январе 2024 года в Тульской области составила 7,4%. Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины.

В потребительскую корзину (типовой набор товаров и услуг среднего потребителя) входит около 570 товаров и услуг. Росстат ежегодно оценивает суммарные расходы жителей всей страны и отдельных регионов и смотрит, что было самым востребованным. Именно их он включает в потребительскую корзину.

Налог на бедных

— Высокая инфляция — это всегда плохо. И для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. Что делают люди? Избавляются от денег, тратят их как можно скорее, вкладывая в недвижимость, покупают иностранную валюту. Становится невыгодно делать сбережения, открывать вклады, люди снимают деньги со счетов, предпочитая купить товары впрок, пока они не подорожали еще сильнее.

Из-за нестабильной обстановки компаниям становится невыгодно брать долгосрочные кредиты, потому что невозможно планировать наперед, а без этого невозможно развитие экономики.

Есть такое выражение: «Инфляция — налог на бедных». Потому что именно люди с низким уровнем дохода страдают от высокой инфляции больше всего.

У более обеспеченных людей есть способы защититься от инфляции, например получая проценты по вкладам или инвестируя на финансовом рынке. Они, как правило, имеют хорошую «подушку безопасности».

Низкая — тоже плохо

Но когда цены постоянно идут вниз, ситуация тоже не так хороша, как могло бы показаться. Хотя, на первый взгляд, обыватель может подумать: «Как здорово, чтобы цены не росли, а еще лучше — чтобы снижались».

Такое явление называется дефляцией, или отрицательной инфляцией. Она останавливает развитие экономики. Люди перестают покупать товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют. А компании из-за этого сворачивают производство.

Вспомним ситуацию прошлых лет, когда в Тульской области случился переизбыток сахарной свеклы. Предложения много, спрос не настолько высок, цены на сахар начинают падать. Для покупателей это хорошо, а для фермеров — разорение, они закрыли половину своих хозяйств, на будущий год свеклы посадили меньше.

В результате мы получили резкий рост цен на сахар.

В следующем году все вновь кинулись сажать свеклу и вновь получили еще больший ее переизбыток. Цены снова снизились. Потребителям хорошо, а сахарный завод в Тульской области закрылся, сотрудники отправились на биржу труда.

Какой должна быть инфляция

Лучший сценарий для экономики России — стабильная невысокая инфляция, при которой покупательная способность денег сохраняется. Эксперты считают, что 4% в год — оптимальный уровень инфляции для нашей страны. Предприятиям это позволит планировать бюджеты на долгий срок, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты.

Возможность строить долгосрочные планы — залог развития экономики. В условиях предсказуемой низкой инфляции люди создают сбережения, планируют крупные покупки, вкладываются в развитие, не боясь, что их доходы и сбережения обесценятся.

Почему официальная инфляция отличается от ощущаемой

— Действительно, часто личные ощущения инфляции выше, чем официальные ее показатели.

Давайте разберем на примере. Возьмем блины с разной начинкой. Их индекс отличается от официального уровня инфляции. И это нормально. Если человек любит блины с мясом, то у него будет один уровень инфляции, если с повидлом — то другой.

То же самое и с остальными продуктами: у молодой семьи существенную часть расходов составляют детские товары, а у более взрослой семьи, возможно, большую долю расходов будет составлять автомобиль. Одни выплачивают ипотеку, у других нет кредитов, они тратят деньги на другое.

Как уже было сказано, Росстат ежемесячно отслеживает стоимость около 570 товаров и услуг. Традиционно в потребительской корзине существенная часть — это продукты.

Но есть также услуги и непродовольственные товары, например обувь, смартфоны, мебель. Есть в списке шуба, автомобиль. Эти покупки совершаются далеко не каждый год, тем не менее их стоимость также сказывается на изменении стоимости официальной потребительской корзины.

Но из-за индивидуального состава потребительской корзины восприятие инфляции у каждого свое. Тем более что человек лучше запоминает повышение цен, чем снижение, а повышение цены на отдельный товар часто воспринимает как повышение общего уровня цен. Такова психология.

Зачем нужна высокая ключевая ставка

Банк России сохраняет высокую ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан. Ключевая ставка — основной инструмент регулятора для достижения цели по инфляции. Она влияет на ставки банковских депозитов и кредитов.

При повышении ставок вклады становятся выгоднее, и люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить.

В результате спрос на товары и услуги снижается, а это ведет к замедлению роста цен.

— Очень важно поддерживать баланс в экономике, чтобы суммарный внутренний спрос — потребительский, инвестиционный, спрос госсектора — шел в ногу с ростом производства, не опережал его. Только в этом случае инфляция будет стабильно низкой, а экономика будет расти устойчиво. Если этого не делать, то избыточный спрос, который поддерживается сильным ростом кредитования, не увеличит реальное потребление, а лишь взвинтит цены.

Представьте, что в экономике нет лишних рабочих рук, чтобы нарастить производство, например, мебели. А у людей на руках много денег, и кредиты стали дешевыми и доступными. Экономисты в таком случае говорят: «Вырос платежеспособный спрос». Производитель, видя подскочивший спрос и не имея возможности расширить производство, просто поднимет цены на свою продукцию. В итоге потребитель покупает мебель по более высокой цене.

В чем сейчас лучше хранить деньги

Для сбережения средств больше подходят рублевые вклады. Если же у вас есть достаточный объем накоплений, чтобы не только сберегать, но и инвестировать, и желание дополнительно увеличить доходность, то можно присмотреться к рублевым облигациям и акциям. Все зависит от вашего опыта и планов. При этом не надо забывать, что риск вложений в ценные бумаги выше, чем у вкладов. По вкладу вы всегда можете получить обратно основную сумму. В случае ценных бумаг это не гарантировано.

В любом случае хранить деньги под условным матрасом — терять на инфляции. Даже когда инфляция невысокая, покупательная способность хранящихся дома наличных постепенно снижается.

Купить на них столько же товаров, сколько, например, год назад, уже не получится. Срочные банковские вклады защищают сбережения от обесценивания. Тем более сейчас банки предлагают выгодные условия. Они дают возможность не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать.