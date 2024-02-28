Квартирники в кафе «Октавы»
2, 17, 24 и 31 марта в кафе «Октавы» пройдут квартирники.
2 марта, 19.00 – Kris Fallman & Dance Mama Dance
Открываем весну великолепным акустическим вечером. Потрясающий
вокал, кахон, гитара. Классика рока, джаза и соула в новом звучание.
17 марта, 19.00 – группа «ОМАЙГАД»
Молодежная тульская группа выступит с акустическим концертом и
представит свой дебютный мини-альбом «Оглянись!». Творчество группы будет интересно тем, кто любит музыку в стиле рок и инди-рок. Синтез живой энергии, честности и бескомпромиссности для тех, кто ищет красоту и искренность.
24 марта, 19.00 – Даниэль Стренджер /Daniel Stranger
Daniel Stranger — солнечный и обаятельный певец родом из Уганды. Его
музыка и ослепительная улыбка — это настоящий праздник. Он желанный
гость на любой вечеринке и масштабном фестивале.
Даниэль впервые взял в руки гитару, только когда приехал в Россию 5 лет
назад. А теперь в его репертуаре не только своя зажигательная музыка с
африканскими нотками, но и хиты легендарных групп, например, «Кино» и «Агата Кристи»
31 марта, 19.00 – Acoustic Boy
Любовь и камерная обстановка с ламповым звучанием песен Василия
Сеничева и его музыкального проекта Acoustic Boy. Это городская романтика
с теплым звучанием.
Acoustic Boy — участник музыкальных фестивалей «Дикая Мята»,
«Ленинградские Мосты»,телевизионного проекта «Главная сцена», гость
эфира «Радио Маяк» (Москва). Автор двух сольных альбомов и нескольких
синглов.
Музыкальное полотно Acoustic Boy соткано из слоёв душевной акустической
гитары, синтезаторов и тонкой мечтательной поэзии. А нетривиальные
аранжировки дают звучать музыке полно,нараспашку. Это музыка, под
которую хочется гулять по городу и думать о чём-то очень важном.
Стоимость: от 360 руб.