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Квартирники в кафе «Октавы»

Квартирники в кафе «Октавы»

2, 17, 24 и 31 марта в кафе «Октавы» пройдут квартирники.

2 марта, 19.00 – Kris Fallman & Dance Mama Dance

Открываем весну великолепным акустическим вечером. Потрясающий 
вокал, кахон, гитара. Классика рока, джаза и соула в новом звучание.
 

17 марта, 19.00 – группа «ОМАЙГАД»

Молодежная тульская группа выступит с акустическим концертом и 
представит свой дебютный мини-альбом «Оглянись!». Творчество группы будет интересно тем, кто любит музыку в стиле рок и инди-рок. Синтез живой энергии, честности и бескомпромиссности для тех, кто ищет красоту и искренность.

24 марта, 19.00 – Даниэль Стренджер /Daniel Stranger

Daniel Stranger — солнечный и обаятельный певец родом из Уганды. Его  
музыка и ослепительная улыбка — это настоящий праздник.  Он желанный 
гость на любой вечеринке и масштабном фестивале.
 
Даниэль впервые взял в руки гитару, только когда приехал в Россию 5 лет 
назад. А теперь в его репертуаре не только своя зажигательная музыка с 
африканскими нотками, но и хиты легендарных групп, например, «Кино» и «Агата Кристи» 

31 марта, 19.00 – Acoustic Boy

Любовь и камерная обстановка с ламповым звучанием песен Василия 
Сеничева и его музыкального проекта Acoustic Boy. Это городская романтика 
с теплым звучанием.

Acoustic Boy — участник музыкальных фестивалей «Дикая Мята», 
«Ленинградские Мосты»,телевизионного проекта «Главная сцена», гость 
эфира «Радио Маяк» (Москва). Автор двух сольных альбомов и нескольких 
синглов.

Музыкальное полотно Acoustic Boy соткано из слоёв душевной акустической 
гитары, синтезаторов и тонкой мечтательной поэзии. А нетривиальные 
аранжировки дают звучать музыке полно,нараспашку. Это музыка, под 
которую хочется гулять по городу и думать о чём-то очень важном.

Стоимость: от 360 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
2 марта 2024, суббота
19:00
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17 марта 2024, воскресенье
19:00
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24 марта 2024, воскресенье
19:00
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