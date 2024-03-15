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Рок-Острова

Рок-Острова

17 марта в Harats Pub пройдет концерт легендарной группы «Рок-Острова».

«Рок-Острова» — советская и российская группа, исполняющая песни в стиле рок, диско и танцевальной музыки, образованная в 1986 году в городе Ворсма Горьковской области.

Лидер группы, бессменный автор музыки и основной вокалист — Владимир Захаров.

Коллектив работает в жанрах рок-музыки, диско и шансона. Выходцы из школьной метал-группы «Октавиан Август», а позже ВИА «Сирин», прославились хитами «Взлети же к небу» и «Лишь только солнце», записанными в 90-е годы.

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула , Красноармейский проспект, 19
17 марта 2024, воскресенье
19:00
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