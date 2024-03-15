Рок-Острова
17 марта в Harats Pub пройдет концерт легендарной группы «Рок-Острова».
«Рок-Острова» — советская и российская группа, исполняющая песни в стиле рок, диско и танцевальной музыки, образованная в 1986 году в городе Ворсма Горьковской области.
Лидер группы, бессменный автор музыки и основной вокалист — Владимир Захаров.
Коллектив работает в жанрах рок-музыки, диско и шансона. Выходцы из школьной метал-группы «Октавиан Август», а позже ВИА «Сирин», прославились хитами «Взлети же к небу» и «Лишь только солнце», записанными в 90-е годы.
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
Тула , Красноармейский проспект, 19
17 марта 2024, воскресенье
19:00
4 - 20 марта
14 - 20 марта
18 января - 20 марта
11 мая - 20 марта 2023
28 декабря - 23 марта 2023
18 октября - 23 марта 2023