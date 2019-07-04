Выходные в Туле: 5-7 июля

На выходных ждем Вив Гроскоп, Агриппину Стеклову, легендарную Сандру и соул-певца из Америки. Также в программе конный спорт, спектакль по Шекспиру и выставка мировых шедевров живописи под открытым небом.

Фестивали

Когда: 4−7 июля, четверг-воскресенье, расписание мероприятий по ссылке

Где: Ясная Поляна, творческий индустриальный кластер «Октава» (ул. Каминского, 24)

Цены: 220−1100 р.

Международный театральный фестиваль в этом году немного видоизменился: он сменил название и перешел на 4-дневный режим. Традиционно в программе будут представлены пластические, драматические и кукольные спектакли, созданные по мотивам произведений Льва Николаевича. Юных гостей ждет детская программа с квестами и спектаклями, также ожидаются специальные гости — британская писательница Вив Гроскоп, автор сборника полезных жизненных советов под названием «Саморазвитие по Толстому», и актриса театра и кино Агриппина Стеклова. Полная программа доступна в афише.

Когда: 6 июля, суббота, 10.00, торжественное открытие в 11.00

Где: урочище «12 ключей» рядом с деревней Свиридово

Вход свободный.

На сегодняшний день фестиваль стал площадкой разных национальных культур и фолк-рока. Главными гостями станут музыканты Республики Сербия и фольклорные коллективы «Поверье» и «Партизан ФМ». Также гостей ждет:

выставка-ярмарка мастеров-ремесленников,

интерактивные площадки «Казачий стан», «Мир гуслей», «Музей забытых инструментов», «Скоморохи-люди»,

ремесленные мастер-классы от мастеров Центра народного творчества,

старинные русские аттракционы «Карусельщики».

Когда: 6−7 июля, подробное расписание по ссылке

Где: музей-заповедник В. Д. Поленова , Страхово, Тульская область, Заокский район.

Цены: лекции, концерты 150-700 р., детские программы — 150 р.

Фестиваль, посвященный 175-летию со дня рождения художника, продолжает свою работу. В эту субботу здесь состоится творческая встреча с французским писателем и путешественником Оливье Блейз (Франция). По традиции гостей ждут лекции, концерты классической музыки и детская программа.

День любви, семьи и верности

8 июля отмечается российский «день всех влюбленных» под названием День любви, семьи и верности. Праздник появился благодаря трогательной истории муромского князя Петра и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Их семья служит символом идеальных отношений в христианской культуре. В канун праздника, как раз на выходных, пройдут несколько тематических мероприятий.

Когда: 6 июля, суббота, 13.00

Где: музей П. Н. Крылова , Тула, улица Кутузова, 10

Стоимость: интерактивное занятие — взрослые — 100 руб., дети — 50 руб., мастер-класс — 100 руб.

В рамках интерактивного занятия в 13.00 в музее научные сотрудники расскажут посетителям историю жизни и любви святых Петра и Февронии. Далее в 14.00 все желающие могут присоединиться к мастер-классу по флористике. Результатом занятия станет оригинальное панно с живыми ромашками — символами праздника.

Когда: 6 июля, суббота, 11.00

Где: Тульский областной экзотариум, улица Первомайская, 13-а, к. 10 (новая экспозиция в Белоусовском парке)

Цена: взрослый 300 руб., детский 150 руб., льготный (в т. ч. пенсионный) 100 руб.

В новом здании экзотариума пройдет праздник «Хвостатая семейка». Приглашаются дружные династии, готовые посоперничать в эстафете «Самая дружная семья» и выиграть очень полезный приз.

А еще гостей экзотариума ждет интерактивный мастер-класс, на котором каждый сможет ухватить за хвост собственную Птицу счастья. Также в программе выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф», испытания от «Форта Боярд» и научное стендап-шоу «Семейные тайны мира животных».

Когда: 7 июля, воскресенье, 15.00

Где: Тульский областной краеведческий музей, Тула, улица Советская, 68

Цена: 150 р.





В Краеведческом музее пройдет увлекательная экскурсия «Семьи животных». Посетители экскурсии узнают интересные факты о семейной жизни бурого медведя, волка, бобра, барсука и прочих представителей тульской фауны.

Концерты

Когда: 6 июля, суббота, 19.00, вход на территорию «Золотого города» по билетам открыт с 9.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: детский — 500 р., взрослый — 1000 р.

Этого концерта без преувеличения ждали многие жители Тульской области. На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит легендарная певица Sandra. Артистка была настоящей легендой поп-сцены 80-х, выступала в составе коллективов Arabesgue и Enigma, а теперь исполнит свои главные хиты на сцене «Золотого города». Можно приехать раньше, чтобы прогуляться по живописным уголкам парка.

Когда: 6 июля, суббота, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный, бронирование столов: 525-025

На сцене Harat's pub выступит трибьют-проект «Oрбит без сахара». Музыканты исполнят лучшие песни с разных альбомов группы «Сплин», широко известные и любимые публикой.

Когда: 5 июля, пятница, 17.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Вход свободный.





5 июля Likerka Loft отмечает свой день рождения. Будет шумно и весело. Подарки от арендаторов, ведущий, большой торт со свечками, которого хватит всем, много других угощений и радости.

Хедлайнером праздника, при поддержке посольства США в России, станет американский соул-певец, автор песен и продюсер Caleb Hawley. Его музыка напоминает раннего Стиви Уандера. Также в программе выступление кавер-группы Genatsvale band.

КВН

Когда: 5 июля, пятница, 19.30

Где: Казанская набережная

Вход свободный.

На Казанской набережной 5 июля в 19.30 в рамках проекта «Газон» пройдет Летний кубок «Оружейной лиги» КВН.



Помимо встречи с полуфиналистами текущего сезона на кубке, все желающие могут научиться самостоятельно первоклассно шутить. Для них на площадке неформального образования рядом с кофей в 18.30 пройдет мастер-класс от тульских КВНщиков.

Вечеринки

Когда: 6 июля, суббота, 21.00

Где: «Долина Х», центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка «Ивановские Дачи»

Цена: 300 р.





Под зажигательную музыку тульских диджеев гости окунутся во времена школьных дискотек, на которых играла музыка групп «Вирус», «Демо» и, конечно, Scooter. В программе лучшие хиты популярных групп.

Спорт

Когда: 7 июля, воскресенье, 10.00

Где: «Грумант», парк-отель, д. Грумант, Симферопольское шоссе, 201-й км

Вход свободный.

В конно-спортивном комплексе «Грумант» пройдет Кубок Тульской области по конному спорту. В программе соревнований конкур для опытных и начинающих наездников на маршрутах 60 см, 80 см, 100 см и в общем зачете 110-120 см.

Театр

Когда: 5 июля, пятница, 21.30

Где: Дом-музей В. В. Вересаева , Тула, улица Гоголевская, 82

Цена: 150 р.

В Доме-музее В. В. Вересаева покажут спектакль по мотивам пьесы «Сон в летнюю ночь», приуроченный к 455-летию со дня рождения У. Шекспира. В создании спектакля приняли участие Тульское музейное объединением, Колледж культуры и искусства и творческое объединение «К.А.М.» (Культура Артхаусной Мысли).

Выставки

Когда: 5 июля, пятница, 17.30, суббота-воскресенье — круглосуточно (до 1 сентября)

Где: Казанская набережная

Вход свободный, бонус — 100 порций мороженого всем гостям.

В эту пятницу на набережной откроется летняя выставка живописи. На ней представлены репродукции 15 мировых шедевров, которые на постоянной основе выставляются в ТМИИ. Более подробную информацию о картинах можно получить, считав специальный QR-код с помощью своего устройства.

В день открытия гостям предложат 100 бесплатных порций мороженого. Начиная с этого дня каждую пятницу в 18.00 будут проходить бесплатные экскурсии.

Когда: 5-7 июля, пятница-воскресенье, 10.00

Где: Богородицкий дворец-музей и парк, Богородицк, территория парка, дом №1

Цена: взрослые — 150 р., пенсионеры –150 р., студенты (очная форма) – 100 р., до 16 лет – бесплатно.





В Богородицком дворце-музее открылась выставка золотного шитья и игольчатого кружева «Под небом кружевным есть город золотой».

На выставке представлены авторские работы участников выставочного объединения «Мастера мира» из Санкт-Петербурга. Гости увидят аксессуары к традиционному женскому костюму: нарядные театральные сумочки, платки и палантины, которые традиционно на протяжении столетий подчеркивали неповторимый шарм русской женщины.

Лекции

Когда: 7 июля, воскресенье, 16.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, приветствуется добровольный взнос.

В психологическом клубе «Типографии» пройдет лекция, посвященная проблеме домашнего насилия. Посетители узнают, как и почему оно возникает, что с этим делать и куда обратиться за помощью. Для лекции необходимо иметь смартфон с выходом в интернет и программу для сканирования QR-кода.

Детям

Когда: 6 июля, суббота, 12.00

Где: Mузей военной истории тульского края, Тула, Музейно-выставочный комплекс (посещение музея по предварительной записи)

Цена: взрослые — 200 руб., школьники, студенты и пенсионеры — 150 руб.

Музей военной истории приглашает юных гостей пройти увлекательный квест. По сюжету неравнодушные люди принесли чемодан в музей из разрушенного дома. Находка принадлежала старому фронтовику и хранит много военных историй и удивительных предметов.

Чтобы их узнать, участникам предстоит пройти экскурсию по экспозиции, разгадать старые шифры и карты, выполнить творческие задания и найти музейные артефакты. Только потом сотрудники музея продемонстрируют спрятанные предметы и расскажут об их необыкновенной судьбе.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит фильм про приключения Человека-паука, который продолжает события, описанные в блокбастере «Мстители: финал». Тех, кто не смотрел эту часть, ждет много спойлеров.

По сюжету Питер Паркер отправляется на каникулах в поездку по Европе, попутно спасая города от бушующих монстров стихий. Однако в дело вмешивается неизвестный герой Мистерио, укрощающий злобных стихийных духов. Он утверждает, что он с Земли-2 и работает на Ника Фьюри. Каковы же истинные цели и мотивы загадочного нового сверх-человека, Питеру предстоит узнать с помощью своей смекалки и помощи хороших друзей.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.