Театральный фестиваль «Толстой»

В музее-усадьбе Ясная Поляна пройдет международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой», посвященный творчеству писателя Л. Н. Толстого . Традиционно в программе будут представлены пластические, драматические и кукольные спектакли, созданные по мотивам его произведений.

Основная программа

4 июля

18.30 Грех. Классическая костюмная драма по пьесе «Дьявол», где декорации и костюмы соответствуют эпохе. Главная сцена. Цена: 220−660 р.

5 июля

12.00, 15.00, 18.00 Спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» о взглядах Льва Николаевича Толстого на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и правильный уклад семьи. Мужчины и женщины разделятся на две группы и начнут двигаться из противоположных концов усадьбы Ясная Поляна навстречу. Территория усадьбы. Цену уточняйте на сайте.

20.00 Спектакль «Анна Каренина» в исполнении театра «София» (Болгария). Главная сцена. Цена: 400−660р.

22.00 Спектакль «Аnna:люболь» по мотивам романа «Анна Каренина» в исполнении латвийского театра Gertrudes Ielas Teatris Малая сцена. Цена: 660 р.

6 июля

12.00, 15.00, 18.00 Спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» о взглядах Льва Николаевича Толстого на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и правильный уклад семьи. Мужчины и женщины разделятся на две группы и начнут двигаться из противоположных концов усадьбы Ясная Поляна навстречу. Территория усадьбы. Цену уточняйте на сайте.

13.00 Эскиз «Три смерти» в исполнении Краснодарского молодежного театра. На холме. Регистрация на сайте.

16.00 Эскиз «Толстой.Четыре». Спектакль по четырём коротким малоизвестным рассказам Льва Толстого: «Ходынка», «Алеша Горшок», «Сила детства» и «Бог правду видит, да не скоро скажет» На холме. Регистрация на сайте.

17.00 Эскиз «Чем люди живы» по мотивам цикла «народных рассказов» Л. Н. Толстого . Яблоневый сад. Регистрация на сайте.

20.00 Пластическая драма «Воскресение». Спектакль без слов. Главная сцена. Цена: 440−1100 р.

22.00 Спектакль «Иллюзии» по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева. История двух супружеских пар, всю жизнь друживших семьями. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.

22.00 Спектакль «Хаджи Мурат» в исполнении Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера (Абхазия). В абхазском спектакле много яркой пластической выразительности, музыки и моментальных переключений с опасных горных местностей на светские развлечения столичной жизни вдалеке от военных событий. Малая сцена. Цену уточняйте на сайте.

7 июля

12.00, 15.00, 18.00 Спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» о взглядах Льва Николаевича Толстого на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и правильный уклад семьи. Мужчины и женщины разделятся на две группы и начнут двигаться из противоположных концов усадьбы Ясная Поляна навстречу. Территория усадьбы. Цену уточняйте на сайте.

17.00 Спектакль «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя». История, которая могла бы произойти в Ясной Поляне 28 октября 1910 года. Цену уточняйте на сайте. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.

18.30 Спектакль «Дьявол». Современное прочтение одноименной повести. Малая сцена. Цена: 660 р.

21.00 Спектакль «Каренины». Современный спектакль по мотивам одноименного романа. Главная сцена. Цена: 440−1100 р.

22.00 Спектакль «Фабричные». Советский антураж от 307-й студии. Яблоневый сад. Цены уточняйте на сайте.

Детская программа

5 июля

12.00 Кукольный спектакль «Гусенок». Спектакль интерактивный. Особенность постановки Тульского театра кукол в том, что среди привычных действующих лиц появились и новые персонажи — Лев Николаевич Толстой и его супруга Софья Андреевна. Яблоневый сад. Вход по регистрации.

13.00 Рисунки и прогулки с Толстым. Вместе с художниками и сотрудниками

музея современного искусства ПЕРММ дети создадут 50 разных Толстых (или больше?!) и отправят их гулять по усадьбе и заниматься самыми увлекательными делами! Теплица. Цена: 330 р.

12.00−16.00 Квест для детей «Война и мир» (длительность — 45 минут). Игра-путешествие «Война и мир». На старте ребенок и родители могут выбрать, какой из двух маршрутов пройти — «войну» или «мир». Территория усадьбы. Цена: 330 р.

12.00−18.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» по воспоминаниях Льва Толстого и фрагментам романа «Война и мир». Прогулка в наушниках по пространству усадьбы, внутри которой развернется действие, погружает в историю сложных человеческих взаимоотношений. На главной аллее у пруда. Цену уточняйте на сайте.

12.00, 14.00 Саунд-драма для детей «Детство». Маленькие зрители превратятся в настоящих музыкантов и помогут повзрослевшему Николеньке Иртеньеву вспомнить самый светлый, самый драматический, самый счастливый, самый беззаботный период его жизни — детство. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.

6 июля

12.00−16.00 Квест для детей «Война и мир» (длительность — 45 минут). Игра-путешествие «Война и мир». На старте ребенок и родители могут выбрать, какой из двух маршрутов пройти — «войну» или «мир». Территория усадьбы. Цена: 330 р.

12.00−18.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» по воспоминаниях Льва Толстого и фрагментам романа «Война и мир». Прогулка в наушниках по пространству усадьбы, внутри которой развернется действие, погружает в историю сложных человеческих взаимоотношений. На главной аллее у пруда. Цену уточняйте на сайте.

12.00, 14.00 Саунд-драма для детей «Детство». Маленькие зрители превратятся в настоящих музыкантов и помогут повзрослевшему Николеньке Иртеньеву вспомнить самый светлый, самый драматический, самый счастливый, самый беззаботный период его жизни — детство. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.

13.00 Рисунки и прогулки с Толстым. Вместе с художниками и сотрудниками

музея современного искусства ПЕРММ дети создадут 50 разных Толстых (или больше?!) и отправят их гулять по усадьбе и заниматься самыми увлекательными делами! Теплица. Цена: 330 р.

7 июля

12.00−16.00 Квест для детей «Война и мир» (длительность — 45 минут). Игра-путешествие «Война и мир». На старте ребенок и родители могут выбрать, какой из двух маршрутов пройти — «войну» или «мир». Территория усадьбы. Цена: 330 р.

12.00−18.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» по воспоминаниях Льва Толстого и фрагментам романа «Война и мир». Прогулка в наушниках по пространству усадьбы, внутри которой развернется действие, погружает в историю сложных человеческих взаимоотношений. На главной аллее у пруда. Цену уточняйте на сайте.

12.00, 14.00 Саунд-драма для детей «Детство». Маленькие зрители превратятся в настоящих музыкантов и помогут повзрослевшему Николеньке Иртеньеву вспомнить самый светлый, самый драматический, самый счастливый, самый беззаботный период его жизни — детство. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.

13.00 Рисунки и прогулки с Толстым. Вместе с художниками и сотрудниками

музея современного искусства ПЕРММ дети создадут 50 разных Толстых (или больше?!) и отправят их гулять по усадьбе и заниматься самыми увлекательными делами! Теплица. Цена: 330 р.

Параллельная программа

6 июля

12.00 Чтение детских произведений Л. Н. Толстого на французском языке с переводом. Лекторий библиотеки творческого индустриального кластера «Октава».

12.00−17.00 Игры для юных гостей: городки и другие дворовые игры. Двор творческого индустриального кластера «Октава».

15.00 Открытая встреча с британской писательницей Вив Гроскоп. Презентация ее книги «Саморазвитие по Толстому». Большой зал творческого индустриального кластера «Октава». Регистрация по ссылке.

15.00 Театральный перфоманс «Поисковая группа» от независимой театральной компании «Барабан». В программе два учебно-тренировочных блока и финальный блок постановочного перфоманса. Третий этаж творческого индустриального кластера «Октава».

17.00 — 17.40 Экскурсия по выставке «Изобретая велосипед: Тула 2019». Медиаторы расскажут об увлечениях Л. Н. Толстого : адепт здорового образа жизни, вегетарианец, любитель гаджетов, велосипедист, введший в обиход буккроссинг. Музей Станка.

19.00 Читка второго акта пьесы Льва Толстого «Плоды просвещения» актерами Национального театра Китая. Ясная Поляна.

7 июля

16.00 Открытый разговор: программный директор фестиваля Павел Руднев и актриса Агриппина Стеклова. Сцена на холме. Регистрация по ссылке.