Театральный фестиваль «Толстой»
В музее-усадьбе Ясная Поляна пройдет международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой», посвященный творчеству писателя
Основная программа
18.30 Грех. Классическая костюмная драма по пьесе «Дьявол», где декорации и костюмы соответствуют эпохе. Главная сцена. Цена: 220−660 р.
12.00, 15.00, 18.00 Спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» о взглядах Льва Николаевича Толстого на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и правильный уклад семьи. Мужчины и женщины разделятся на две группы и начнут двигаться из противоположных концов усадьбы Ясная Поляна навстречу. Территория усадьбы. Цену уточняйте на сайте.
20.00 Спектакль «Анна Каренина» в исполнении театра «София» (Болгария). Главная сцена. Цена: 400−660р.
22.00 Спектакль «Аnna:люболь» по мотивам романа «Анна Каренина» в исполнении латвийского театра Gertrudes Ielas Teatris Малая сцена. Цена: 660 р.
12.00, 15.00, 18.00 Спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» о взглядах Льва Николаевича Толстого на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и правильный уклад семьи. Мужчины и женщины разделятся на две группы и начнут двигаться из противоположных концов усадьбы Ясная Поляна навстречу. Территория усадьбы. Цену уточняйте на сайте.
13.00 Эскиз «Три смерти» в исполнении Краснодарского молодежного театра. На холме. Регистрация на сайте.
16.00 Эскиз «Толстой.Четыре». Спектакль по четырём коротким малоизвестным рассказам Льва Толстого: «Ходынка», «Алеша Горшок», «Сила детства» и «Бог правду видит, да не скоро скажет» На холме. Регистрация на сайте.
17.00 Эскиз «Чем люди живы» по мотивам цикла «народных рассказов»
20.00 Пластическая драма «Воскресение». Спектакль без слов. Главная сцена. Цена: 440−1100 р.
22.00 Спектакль «Иллюзии» по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева. История двух супружеских пар, всю жизнь друживших семьями. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.
22.00 Спектакль «Хаджи Мурат» в исполнении Государственного русского театра драмы им.
12.00, 15.00, 18.00 Спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» о взглядах Льва Николаевича Толстого на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и правильный уклад семьи. Мужчины и женщины разделятся на две группы и начнут двигаться из противоположных концов усадьбы Ясная Поляна навстречу. Территория усадьбы. Цену уточняйте на сайте.
17.00 Спектакль «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя». История, которая могла бы произойти в Ясной Поляне 28 октября 1910 года. Цену уточняйте на сайте. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.
18.30 Спектакль «Дьявол». Современное прочтение одноименной повести. Малая сцена. Цена: 660 р.
21.00 Спектакль «Каренины». Современный спектакль по мотивам одноименного романа. Главная сцена. Цена: 440−1100 р.
22.00 Спектакль «Фабричные». Советский антураж от 307-й студии. Яблоневый сад. Цены уточняйте на сайте.
Детская программа
12.00 Кукольный спектакль «Гусенок». Спектакль интерактивный. Особенность постановки Тульского театра кукол в том, что среди привычных действующих лиц появились и новые персонажи — Лев Николаевич Толстой и его супруга Софья Андреевна. Яблоневый сад. Вход по регистрации.
13.00 Рисунки и прогулки с Толстым. Вместе с художниками и сотрудниками
музея современного искусства ПЕРММ дети создадут 50 разных Толстых (или больше?!) и отправят их гулять по усадьбе и заниматься самыми увлекательными делами! Теплица. Цена: 330 р.
12.00−16.00 Квест для детей «Война и мир» (длительность — 45 минут). Игра-путешествие «Война и мир». На старте ребенок и родители могут выбрать, какой из двух маршрутов пройти — «войну» или «мир». Территория усадьбы. Цена: 330 р.
12.00−18.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» по воспоминаниях Льва Толстого и фрагментам романа «Война и мир». Прогулка в наушниках по пространству усадьбы, внутри которой развернется действие, погружает в историю сложных человеческих взаимоотношений. На главной аллее у пруда. Цену уточняйте на сайте.
12.00, 14.00 Саунд-драма для детей «Детство». Маленькие зрители превратятся в настоящих музыкантов и помогут повзрослевшему Николеньке Иртеньеву вспомнить самый светлый, самый драматический, самый счастливый, самый беззаботный период его жизни — детство. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.
12.00−16.00 Квест для детей «Война и мир» (длительность — 45 минут). Игра-путешествие «Война и мир». На старте ребенок и родители могут выбрать, какой из двух маршрутов пройти — «войну» или «мир». Территория усадьбы. Цена: 330 р.
12.00−18.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» по воспоминаниях Льва Толстого и фрагментам романа «Война и мир». Прогулка в наушниках по пространству усадьбы, внутри которой развернется действие, погружает в историю сложных человеческих взаимоотношений. На главной аллее у пруда. Цену уточняйте на сайте.
12.00, 14.00 Саунд-драма для детей «Детство». Маленькие зрители превратятся в настоящих музыкантов и помогут повзрослевшему Николеньке Иртеньеву вспомнить самый светлый, самый драматический, самый счастливый, самый беззаботный период его жизни — детство. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.
13.00 Рисунки и прогулки с Толстым. Вместе с художниками и сотрудниками
музея современного искусства ПЕРММ дети создадут 50 разных Толстых (или больше?!) и отправят их гулять по усадьбе и заниматься самыми увлекательными делами! Теплица. Цена: 330 р.
12.00−16.00 Квест для детей «Война и мир» (длительность — 45 минут). Игра-путешествие «Война и мир». На старте ребенок и родители могут выбрать, какой из двух маршрутов пройти — «войну» или «мир». Территория усадьбы. Цена: 330 р.
12.00−18.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» по воспоминаниях Льва Толстого и фрагментам романа «Война и мир». Прогулка в наушниках по пространству усадьбы, внутри которой развернется действие, погружает в историю сложных человеческих взаимоотношений. На главной аллее у пруда. Цену уточняйте на сайте.
12.00, 14.00 Саунд-драма для детей «Детство». Маленькие зрители превратятся в настоящих музыкантов и помогут повзрослевшему Николеньке Иртеньеву вспомнить самый светлый, самый драматический, самый счастливый, самый беззаботный период его жизни — детство. Яблоневый сад. Цену уточняйте на сайте.
13.00 Рисунки и прогулки с Толстым. Вместе с художниками и сотрудниками
музея современного искусства ПЕРММ дети создадут 50 разных Толстых (или больше?!) и отправят их гулять по усадьбе и заниматься самыми увлекательными делами! Теплица. Цена: 330 р.
Параллельная программа
12.00 Чтение детских произведений
12.00−17.00 Игры для юных гостей: городки и другие дворовые игры. Двор творческого индустриального кластера «Октава».
15.00 Открытая встреча с британской писательницей Вив Гроскоп. Презентация ее книги «Саморазвитие по Толстому». Большой зал творческого индустриального кластера «Октава». Регистрация по ссылке.
15.00 Театральный перфоманс «Поисковая группа» от независимой театральной компании «Барабан». В программе два учебно-тренировочных блока и финальный блок постановочного перфоманса. Третий этаж творческого индустриального кластера «Октава».
17.00 — 17.40 Экскурсия по выставке «Изобретая велосипед: Тула 2019». Медиаторы расскажут об увлечениях
19.00 Читка второго акта пьесы Льва Толстого «Плоды просвещения» актерами Национального театра Китая. Ясная Поляна.
16.00 Открытый разговор: программный директор фестиваля Павел Руднев и актриса Агриппина Стеклова. Сцена на холме. Регистрация по ссылке.