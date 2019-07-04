Туляки выбрали три лучшие школы иностранных языков Тулы - 2019

С 4 июня по 4 июля мы проводили Myslo голосование за лучшие школы иностранных языков в Тульской области за 2019 год. Теперь мы знаем, в каких школах, по мнению туляков, оптимальное соотношение цены и качества обучения.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 4 июля.

Победителем голосования стала компания Banana School— она набрала 1301 голосов!

Второе место и 593 голоса получила школа LanArk

Третье место и 525 голосов туляки отдали школе немецкого языка LingvoPunktDE

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание школы.

Учебные заведения, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг школ иностранных языков в Тулы за 2019 год, который создали своими голосами пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.