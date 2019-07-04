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Туляки выбрали три лучшие школы иностранных языков Тулы - 2019

Туляки выбрали три лучшие школы иностранных языков Тулы - 2019

Подводим итоги народного голосования на Myslo.

С 4 июня по 4 июля мы проводили Myslo голосование за лучшие школы иностранных языков в Тульской области за 2019 год. Теперь мы знаем, в каких школах, по мнению туляков, оптимальное соотношение цены и качества обучения.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 4 июля.

 

Победителем голосования стала компания Banana School— она набрала 1301 голосов!

Второе место и 593 голоса получила школа LanArk

 

Третье место и 525 голосов туляки отдали школе немецкого языка LingvoPunktDE

 

 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание школы.

 

Учебные заведения, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг школ иностранных языков в Тулы за 2019 год, который создали своими голосами пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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вчера, в 10:39 0
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Место
Тула
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