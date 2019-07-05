«Худые женщины на творчество не вдохновляют»: кустодиевская «Красавица» из деревни Ёржино

Дорогие друзья! В рамках совместного проекта Myslo и Тульского областного художественного музея, приуроченного к его 100-летию, продолжаем знакомить вас с наиболее интересными его экспонатами.

Красавица. 1918. Холст, масло; 81×93 см.

Автор: Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927)



Картина приобретена музеем в 1959 году у Григория Петровича Маликова, жившего в деревеньке Ёржино Чернского района. Помимо «Красавицы» у этого человека были куплены музеем и другие полотна известных русских живописцев: триптих «Воскресение Христа» М. В. Нестерова , «Автопортрет» С. В. Малютина , «Волки» А. С. Степанова».

До сих пор никому из исследователей не удалось узнать, кем на самом деле был этот загадочный Григорий Маликов, имевший в своём личном собрании шедевры Сурикова, Врубеля, Репина, Левитана, Нестерова, Куинджи и др. Как удалось ему сохранить их в войну, когда Ёржино заняли гитлеровские части? Куда делась коллекция после смерти её владельца?

...Однако вернёмся к кустодиевской «Красавице». В Тульском музее изобразительных искусств хранится один из вариантов картины. Первый, самый известный, 1915 года, находится в Государственной Третьяковской галерее, там же — вариант 1921 года.

Для образа красавицы Кустодиеву согласилась позировать прима Московского художественного театра Фаина Васильевна Шевченко.

Кустодиев впервые увидел Шевченко в августе 1914 года на репетиции спектакля «Смерть Пазухина» по роману Салтыкова-Щедрина, к которому он делал декорации. На тот момент актрисе был 21 год. Стоит отметить, что сам Кустодиев предпочитал более хрупких дам, однако признавался, что «худые женщины на творчество не вдохновляют».

Шевченко была талантливой актрисой, мужчины её любили. В числе известных поклонников — Александр Блок, Максим Горький.

Был ею увлечён и Фёдор Иванович Шаляпин, он заказал у Кустодиева портрет Фаины. И тот, уже давно прикованный к инвалидному креслу, написал еще один вариант «Красавицы». Именно это полотно в 2003 году ушло на аукционе Sotheby's за фантастическую сумму — £845 600 (около $1 388 475).

Вариант «Красавицы», хранящийся в Тульском областном художественном музее, — один из самых интересных как композиционно, так и колористически. В произведении перекликаются глубокие синие кобальтовые тона (фон стены, ваза на комоде, туфельки, глаза красавицы) и разные оттенки малинового — от глубокого (на занавесках и ковре) до нежно-розового (на одеяле) и совсем светлого (нежный оттенок кожи).

…Фаина Васильевна Шевченко долго блистала на сцене МХАТа, умерла в 1971 году.



Материал подготовили: Мария Серова (ТОХМ), Елена Рябикова.