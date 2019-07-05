город
город
Регистрация
«Худые женщины на творчество не вдохновляют»: кустодиевская «Красавица» из деревни Ёржино

«Худые женщины на творчество не вдохновляют»: кустодиевская «Красавица» из деревни Ёржино

Дорогие друзья! В рамках совместного проекта Myslo и Тульского областного художественного музея, приуроченного к его 100-летию, продолжаем знакомить вас с наиболее интересными его экспонатами.

 

Красавица. 1918. Холст, масло; 81×93 см.
Автор: Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927)
 

Картина приобретена музеем в 1959 году у Григория Петровича Маликова, жившего в деревеньке Ёржино Чернского района. Помимо «Красавицы» у этого человека были куплены музеем и другие полотна известных русских живописцев: триптих «Воскресение Христа» М. В. Нестерова, «Автопортрет» С. В. Малютина, «Волки» А. С. Степанова».

До сих пор никому из исследователей не удалось узнать, кем на самом деле был этот загадочный Григорий Маликов, имевший в своём личном собрании шедевры Сурикова, Врубеля, Репина, Левитана, Нестерова, Куинджи и др. Как удалось ему сохранить их в войну, когда Ёржино заняли гитлеровские части? Куда делась коллекция после смерти её владельца?

...Однако вернёмся к кустодиевской «Красавице». В Тульском музее изобразительных искусств хранится один из вариантов картины. Первый, самый известный, 1915 года, находится в Государственной Третьяковской галерее, там же — вариант 1921 года.

Для образа красавицы Кустодиеву согласилась позировать прима Московского художественного театра Фаина Васильевна Шевченко.

Кустодиев впервые увидел Шевченко в августе 1914 года на репетиции спектакля «Смерть Пазухина» по роману Салтыкова-Щедрина, к которому он делал декорации. На тот момент актрисе был 21 год. Стоит отметить, что сам Кустодиев предпочитал более хрупких дам, однако признавался, что «худые женщины на творчество не вдохновляют».

Шевченко была талантливой актрисой, мужчины её любили. В числе известных поклонников — Александр Блок, Максим Горький.

Был ею увлечён и Фёдор Иванович Шаляпин, он заказал у Кустодиева портрет Фаины. И тот, уже давно прикованный к инвалидному креслу, написал еще один вариант «Красавицы». Именно это полотно в 2003 году ушло на аукционе Sotheby's за фантастическую сумму — £845 600 (около $1 388 475).

Вариант «Красавицы», хранящийся в Тульском областном художественном музее, — один из самых интересных как композиционно, так и колористически. В произведении перекликаются глубокие синие кобальтовые тона (фон стены, ваза на комоде, туфельки, глаза красавицы) и разные оттенки малинового — от глубокого (на занавесках и ковре) до нежно-розового (на одеяле) и совсем светлого (нежный оттенок кожи).

…Фаина Васильевна Шевченко долго блистала на сцене МХАТа, умерла в 1971 году.

Материал подготовили: Мария Серова (ТОХМ), Елена Рябикова.

Сюжет: Неизвестные истории музейных шедевров
Неизвестные истории музейных шедевров: потомок царицы Тамары из сельского клуба
Обзоры / Места
Неизвестные истории музейных шедевров: потомок царицы Тамары из сельского клуба
24 июня, в 13:00, 2 684 4
Неизвестные истории музейных шедевров: куда и зачем уезжал старый шкаф?
Обзоры / Места
Неизвестные истории музейных шедевров: куда и зачем уезжал старый шкаф?
14 июня, в 18:07, 11 1173 10
«Неизвестные истории музейных шедевров»: Бесценные дары красавицы с портрета
Обзоры / Места
«Неизвестные истории музейных шедевров»: Бесценные дары красавицы с портрета
7 июня, в 16:38, 8 981 10
«Неизвестные истории музейных шедевров». Две жизни Феба лучезарного
Обзоры / Места
«Неизвестные истории музейных шедевров». Две жизни Феба лучезарного
31 мая, в 17:48, 3 1367 6
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Елена Рябикова, сегодня, в 15:00 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Легенды и факты музейных шедевровТульский областной художественный музейкартинанеизвестная историяТулатульские усадьбы
В Туле открылся новый туристический маршрут «Городские легенды»
В Туле открылся новый туристический маршрут «Городские легенды»
Выходные в Туле: 5-7 июля
Выходные в Туле: 5-7 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.